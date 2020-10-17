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Pedro Permuy

Modelo do ES compete por quase R$ 3 milhões em reality dos EUA

André Luis Brunelli, de 28 anos, é o representante do Brasil desta temporada do El Domo Del Dinero, da Telemundo

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 09:00

Públicado em 

17 out 2020 às 09:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O modelo André Luis Brunelli em episódio de El Domo Del Dinero, da Telemundo, emissora dos Estados Unidos
O modelo André Luis Brunelli em episódio de El Domo Del Dinero, da Telemundo, emissora dos Estados Unidos Crédito: Telemundo/Reprodução/Intagram @andreluisbrunelli
André Luis Brunelli, de 28 anos, é o capitão da semana da equipe azul do El Domo Del Dinero, reality da emissora Telemundo nos Estados Unidos. O modelo do Espírito Santo, que representa o Brasil na competição, concorre ao prêmio máximo de meio milhão de dólares (algo em torno de R$ 2,8 milhões, na cotação atual). Além do bonitão, outros 19 jogadores participam da corrida pelo dinheiro em duas equipes, de acordo com a dinâmica da atração.
A cada semana, o modelo enfrenta provas com seu time e o grupo que perde pode acabar tendo um membro eliminado. Ao todo, são 80 episódios dos que André vai participar e, no final, o dinheiro acumulado ao longo das provas é dividido pelos participantes que restam em cada grupo.
"Você compete em cinco eventos por semana. A cada evento, um time ganha e o outro pode correr o risco de ter alguém eliminado. Só que, a cada dia, há a possibilidade de você 'entrar' do Domo Del Dinero e pegar o máximo de dinheiro que conseguir, que fica dentro desse 'box'. Dependendo, se você 'doar' o dinheiro para o time pode ser que a equipe não seja afetada", explica.
E continua: "O prêmio geral depende de quantas pessoas estarão até o final, na última semana de janeiro. Vamos dizer que o dinheiro acumulado é de 600 mil dólares e ficam 2 pessoas no time. O valor é dividido, então cada um leva 300 mil dólares".
Na última semana, por exemplo, André teve a oportunidade de entrar no box com o dinheiro. A dificuldade aparece quando um ventilador colocado no chão da caixa é ligado para as notas "voarem". Em uma primeira oportunidade, conseguiu pegar pouco mais de 6 mil dólares e na segunda vez, 9 mil dólares. "Como capitão, coloquei o dinheiro que eu peguei para o time e ninguém precisou sair", corrobora.

A FAMA CAPIXABA

André ficou sabendo de um casting para o reality por um amigo fotógrafo de Miami, nos Estados Unidos.  O mineiro, que se mudou para o Espírito Santo desde muito criança, mora há cerca de seis anos na terra do Tio Sam. Lá, é casado e é pai de Kylie, uma menininha de 4 anos de idade.
"Minha família está toda no Espírito Santo. Passando o reality, quero levar a minha filha ao Brasil, que ela não conhece ainda", fala.
E você, caro leitor, pode até comprovar o quão capixaba de coração a família de André é (mesmo sem serem naturais do Estado). A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que o pai do modelo é um figurão famoso do Posto 9, na Praia da Costa, em Vila Velha. Trata-se de José Luiz Brunelli, jogador de futevôlei que está sempre nas partidas da região.

"MEU FAVORITO"

Nas redes sociais, André tem conquistado fãs que, agora, organizam torcida para o capixaba de coração. Em um post em que o capitão do time azul fala sobre a experiência de uma das provas, um internauta escreveu: "Meu favorito! Me encanta seu desempenho, disciplina, foco e vontade de sair vitorioso do reality. E sua humildade... Sucesso!".
Outro comentou: "Para cima, André! Deus irá te guiar e proteger até o final. Você é fera!". Uma seguidora também disse: "Capitão do meu coração! Na vez passada, ganhou 9 mil dólares e doou para a equipe! Parabéns!".

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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