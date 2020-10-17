Modelo do ES compete por quase R$ 3 milhões em reality dos EUA

O modelo André Luis Brunelli em episódio de El Domo Del Dinero, da Telemundo, emissora dos Estados Unidos Crédito: Telemundo/Reprodução/Intagram @andreluisbrunelli

A cada semana, o modelo enfrenta provas com seu time e o grupo que perde pode acabar tendo um membro eliminado. Ao todo, são 80 episódios dos que André vai participar e, no final, o dinheiro acumulado ao longo das provas é dividido pelos participantes que restam em cada grupo.

"Você compete em cinco eventos por semana. A cada evento, um time ganha e o outro pode correr o risco de ter alguém eliminado. Só que, a cada dia, há a possibilidade de você 'entrar' do Domo Del Dinero e pegar o máximo de dinheiro que conseguir, que fica dentro desse 'box'. Dependendo, se você 'doar' o dinheiro para o time pode ser que a equipe não seja afetada", explica.

E continua: "O prêmio geral depende de quantas pessoas estarão até o final, na última semana de janeiro. Vamos dizer que o dinheiro acumulado é de 600 mil dólares e ficam 2 pessoas no time. O valor é dividido, então cada um leva 300 mil dólares".

Na última semana, por exemplo, André teve a oportunidade de entrar no box com o dinheiro. A dificuldade aparece quando um ventilador colocado no chão da caixa é ligado para as notas "voarem". Em uma primeira oportunidade, conseguiu pegar pouco mais de 6 mil dólares e na segunda vez, 9 mil dólares. "Como capitão, coloquei o dinheiro que eu peguei para o time e ninguém precisou sair", corrobora.

A FAMA CAPIXABA

André ficou sabendo de um casting para o reality por um amigo fotógrafo de Miami, nos Estados Unidos. O mineiro, que se mudou para o Espírito Santo desde muito criança, mora há cerca de seis anos na terra do Tio Sam. Lá, é casado e é pai de Kylie, uma menininha de 4 anos de idade.

"Minha família está toda no Espírito Santo. Passando o reality, quero levar a minha filha ao Brasil, que ela não conhece ainda", fala.

E você, caro leitor, pode até comprovar o quão capixaba de coração a família de André é (mesmo sem serem naturais do Estado). A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que o pai do modelo é um figurão famoso do Posto 9, na Praia da Costa, em Vila Velha. Trata-se de José Luiz Brunelli, jogador de futevôlei que está sempre nas partidas da região.

"MEU FAVORITO"

Nas redes sociais, André tem conquistado fãs que, agora, organizam torcida para o capixaba de coração. Em um post em que o capitão do time azul fala sobre a experiência de uma das provas, um internauta escreveu: "Meu favorito! Me encanta seu desempenho, disciplina, foco e vontade de sair vitorioso do reality. E sua humildade... Sucesso!".