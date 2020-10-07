Dulce María se desculpa com fãs e explica o motivo pelo qual não participará da live do RBD

A cantora Dulce Maria Crédito: Divulgação

Os fãs da extinta banda RBD, lançada com a novela "Rebeldes" (2004-2006), foram surpreendidos com o recente anúncio do show virtual no próximo dia 26 de dezembro. Entretanto, se decepcionaram com a ausência de Dulce María, 34, que não participará da reunião intitulada "Ser O Parecer".

Através das redes sociais, a cantora mexicana fez uma live para explicar o porque ela decidiu não estar presente no reencontro que irá reunir Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann e Maite Perroni -Alfonso Herrera (Poncho) também ficará de fora.

Grávida de sete meses do seu primeiro filho com o marido Pablo Alvaréz, Dulce afirmou que por conta da previsão da data, já que o bebê deve nascer em meados de dezembro ou janeiro, não terá como se apresentar ao lado dos ex-colegas.

"Eu adoraria estar lá fisicamente, mas, como sabem, estou gravidíssima (...) Sendo bem honesta comigo e com os demais, não posso me comprometer a estar 100%", afirmou a cantora. Ela também disse que a live será uma grande realização e que se não fosse esse momento de sua vida, participaria sem dúvidas.

Entretanto, a ausência de Dulce Maria no reencontro online do RBD movimentou a internet. Segundo Google Trends o nome da cantora foi o mais buscado no Brasil e no mundo, nos últimos setes dias. Diferentemente de Dulce, Poncho não se pronunciou sobre a participação no show.