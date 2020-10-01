RBD fará live em dezembro, mas sem Dulce María e Alfonso Herrera

Os integrantes do grupo RBD se reencontraram em dezembro de 2019, levando a rumores de um retorno do grupo Crédito: Instagram / @ponchohd

A primeira vez que Anahí, Maite Perroni, Dulce Maria, Alfonso Herrera, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann subiram ao palco foi em 2004. Eles formavam o grupo RBD, que conquistou o sucesso no Brasil com a novela mexicana Rebelde, transmitida pelo SBT.

Agora, em meio à pandemia do novo coronavírus, o grupo decidiu fazer uma live, porém, a transmissão será paga e não contará com dois integrantes importantes: Dulce Maria, que está grávida, e Alfonso Herrera.

O evento virtual, intitulado Ser O Parecer, será transmitido às 20h do dia 26 de dezembro, com uma maratona de vídeos em que os fãs poderão participar. O nome foi inspirado em uma música do terceiro álbum do RBD, Celestial, cujo clipe foi gravado na época em São Paulo.

Quem quiser gravar vídeos e enviar para o grupo, basta acessar o site. Os ingressos para o show virtual poderão ser comprados a partir do dia 4 de outubro, no mesmo endereço eletrônico, a US$ 25. Na cotação do dólar até o fechamento desta reportagem, o valor sairia por R$ 140,25.

"Depois de 12 anos, outra vez juntos na reunião global virtual", comemorou Anahí no perfil oficial dela no Instagram.

No entanto, muitos fãs criticaram o fato de a live ser paga e ainda sem a presença de Dulce María e Alfonso Herrera. "Por mim, eles cancelam essa live e fazem algo completo e com os seis. O que são mais alguns meses pra quem esperou 12 anos? RBD são os seis!", escreveu um internauta.

Eu quando vi que rbd estava de volta // eu quando vi que não ia ter a Dulce e que ainda seria paga pic.twitter.com/bErXW77tvo — Khadija S. (@deejitano) September 30, 2020

Por mim eles cancelam essa live e fazem algo completo e com os seis. O que são mais alguns meses pra quem esperou 12 anos? RBD SÃO OS SEIS — lari (@vueltoeternos) September 30, 2020