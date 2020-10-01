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Música

RBD fará live em dezembro, mas sem Dulce María e Alfonso Herrera

Grupo, que fez sucesso nos anos 2004, prepara transmissão ao vivo pela internet, mas fãs estão chateados com ausência de integrantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 15:24

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 15:24

Os integrantes do grupo RBD se reencontraram em dezembro de 2019, levando a rumores de um retorno do grupo
Os integrantes do grupo RBD se reencontraram em dezembro de 2019, levando a rumores de um retorno do grupo Crédito: Instagram / @ponchohd
A primeira vez que Anahí, Maite Perroni, Dulce Maria, Alfonso Herrera, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann subiram ao palco foi em 2004. Eles formavam o grupo RBD, que conquistou o sucesso no Brasil com a novela mexicana Rebelde, transmitida pelo SBT.
Agora, em meio à pandemia do novo coronavírus, o grupo decidiu fazer uma live, porém, a transmissão será paga e não contará com dois integrantes importantes: Dulce Maria, que está grávida, e Alfonso Herrera.
O evento virtual, intitulado Ser O Parecer, será transmitido às 20h do dia 26 de dezembro, com uma maratona de vídeos em que os fãs poderão participar. O nome foi inspirado em uma música do terceiro álbum do RBD, Celestial, cujo clipe foi gravado na época em São Paulo.

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Quem quiser gravar vídeos e enviar para o grupo, basta acessar o site. Os ingressos para o show virtual poderão ser comprados a partir do dia 4 de outubro, no mesmo endereço eletrônico, a US$ 25. Na cotação do dólar até o fechamento desta reportagem, o valor sairia por R$ 140,25.
"Depois de 12 anos, outra vez juntos na reunião global virtual", comemorou Anahí no perfil oficial dela no Instagram.
No entanto, muitos fãs criticaram o fato de a live ser paga e ainda sem a presença de Dulce María e Alfonso Herrera. "Por mim, eles cancelam essa live e fazem algo completo e com os seis. O que são mais alguns meses pra quem esperou 12 anos? RBD são os seis!", escreveu um internauta.

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