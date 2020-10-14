'Estou com sequelas', diz Alice Felis, trans capixaba espancada no RJ

Alice Felis, de 26 anos, passou por mais uma etapa de seu tratamento após ser brutalmente espancada dentro de seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. A trans capixaba, que trabalha como modelo, teve que ser submetida a uma cirurgia para extrair 12 dentes no fim de semana. À revista Quem, declarou que tem recebido apoio de famosos e anônimos que estão ajudando muito.
"Tive muitas pessoas me apoiando, não só os famosos. Me senti muito acolhida, sim. Isso está me ajudando muito por sinal! Tive o apoio de Marília Mendonça, Felipe Neto, Pabllo Vittar, Glória Groover, Mc Mirella, Léo Áquilla. Estou tendo apoio de muita gente! Mas uma delas é a Preta Gil, que está me ajudando muito, me ajudando com hospedagem em São Paulo, sou muito grata a ela. Além do apoio emocional que ela continua me dando nas nossas conversas", relatou.
Segundo ela, a gravidade de seu estado de saúde impressionou e ela chegou a ter medo de morrer. "Assusta. Infelizmente, vivemos em um mundo que tem preconceito. Foi a primeira agressão que sofri. Nunca tinha passado por nada desse tipo. Nunca tive medo de morrer, mas no momento em que passei por essa agressão, tive. Quando acordei e vi todo aquele sangue, confesso que não sabia se eu estava viva ou se era um pesadelo. Espero que fique o exemplo de que a transfobia mata. Eu sobrevivi para contar a minha história, mas quantas se foram sem ter essa segunda chance?", desabafou.
"Estou com muitas sequelas ainda"
Além de sua situação física comprometida, Alice também confidenciou à reportagem da Quem que está com o psicológico bastante abalado. Uma das minhas sequelas é medo até mesmo se ir ao supermercado, não consigo sair sozinha ainda, tenho medo até mesmo de pessoas se aproximando de mim, medo esse que não sei quando vai passar, não estou fazendo tratamento psicológico ainda, faço algumas terapias por enquanto, ainda sinto medo de sair de casa. Minha vida está começando a acontecer, estava juntando dinheiro para atualizar o meu book e tive que interromper isso", disse.
Atualmente, a modelo capixaba sonha em conseguir independência financeira. Sobre isso, relatou: "Quero dar continuidade a esse trabalho como modelo fotográfica. Não tenho altura suficiente para passarela, mas nada que um salto não resolva (risos). Tenho 1,58m de altura, o que não favorece a passarela, mas o meu manequim 34 sempre me ajudou muito nas fotos. Peso atualmente 43 quilos. Perdi muito peso desde a agressão e ainda não estou me alimentando perfeitamente".