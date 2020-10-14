'Estou com sequelas', diz Alice Felis, trans capixaba espancada no RJ

A modelo Alice Felis Crédito: UMPAR/Reprodução/Instagram @aalicefelisooficial

"Tive muitas pessoas me apoiando, não só os famosos. Me senti muito acolhida, sim. Isso está me ajudando muito por sinal! Tive o apoio de Marília Mendonça, Felipe Neto, Pabllo Vittar, Glória Groover, Mc Mirella, Léo Áquilla. Estou tendo apoio de muita gente! Mas uma delas é a Preta Gil, que está me ajudando muito, me ajudando com hospedagem em São Paulo, sou muito grata a ela. Além do apoio emocional que ela continua me dando nas nossas conversas", relatou.

Segundo ela, a gravidade de seu estado de saúde impressionou e ela chegou a ter medo de morrer. "Assusta. Infelizmente, vivemos em um mundo que tem preconceito. Foi a primeira agressão que sofri. Nunca tinha passado por nada desse tipo. Nunca tive medo de morrer, mas no momento em que passei por essa agressão, tive. Quando acordei e vi todo aquele sangue, confesso que não sabia se eu estava viva ou se era um pesadelo. Espero que fique o exemplo de que a transfobia mata. Eu sobrevivi para contar a minha história, mas quantas se foram sem ter essa segunda chance?", desabafou.

"Estou com muitas sequelas ainda" Alice Felis - Modelo

Além de sua situação física comprometida, Alice também confidenciou à reportagem da Quem que está com o psicológico bastante abalado. Uma das minhas sequelas é medo até mesmo se ir ao supermercado, não consigo sair sozinha ainda, tenho medo até mesmo de pessoas se aproximando de mim, medo esse que não sei quando vai passar, não estou fazendo tratamento psicológico ainda, faço algumas terapias por enquanto, ainda sinto medo de sair de casa. Minha vida está começando a acontecer, estava juntando dinheiro para atualizar o meu book e tive que interromper isso", disse.