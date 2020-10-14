Aos 66 anos, Rita Cadillac reclama de fãs que pedem nudes: 'Cansa'

Rita Cadillac usou o Twitter para desabafar na madrugada desta quarta (14). A cantora e dançarina disse que alguns fãs ficam pedindo fotos nuas e aproveitou para reclamar sobre a situação.
"A sua mulher sabe que você fica me pedindo nudes?", começou a Lady do Povo. Em seguida, a atriz continuou: "Minha filha, você nem imagina", em resposta a uma seguidora.
Rita ainda falou sobre o fato de as pessoas associarem sua história ao passado de filmes adultos que já protagonizou. "O pior de tudo é ter 66 anos de idade e receber umas mensagens desrespeitosas como recebo. Não tenho vergonha do meu passado, como já falei em diversas entrevistas, mas ficar remoendo a mesma história cansa", terminou.