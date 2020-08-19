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"Latrocínio transfóbico"

Modelo trans do ES fica deformada após agressão e ameaças no Rio

Natural de Vitória, a jovem de 25 anos foi ao Instagram desabafar sobre o caso e já prestou depoimento à polícia, segundo informações do Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 11:27

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 11:27

A modelo trans Alice Felis deformada após sofrer agressão e ameaças de bandido dentro de seu próprio apartamento
A modelo trans Alice Felis deformada após sofrer agressão e ameaças de bandido dentro de seu próprio apartamento Crédito: Reprodução/Instagram @aalicefelisooficial
A modelo trans Alice Felis, de 25 anos, foi às redes sociais para denunciar uma agressão que diz ter sofrido no último domingo (16) dentro de seu próprio apartamento em Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro. Em vídeo, a jovem natural de Vitória, no Espírito Santo, relata que um homem invadiu o imóvel, a agrediu e tentou esfaqueá-la, além de saquear seus pertences e fugir carregando cerca de R$ 3 mil. 
Na gravação compartilhada em seu próprio Instagram, Alice surgiu com o rosto deformado após o episódio de agressão física. Na postagem, ela chamou o caso de "latrocínio transfóbico". "Veio, me bateu, tentou me esfaquear. Pedi para que ele não me esfaqueasse", disse. 
Alice ainda confidenciou que teve mandíbula, nariz e dentes quebrados. Ela mostrou o apartamento revirado pelo bandido e muito sangue espalhado pelos cômodos. Ela disse não ter dinheiro para nada agora e aproveitou para pedir ajuda. "Ele levou o único dinheiro que eu tinha. Não tenho dinheiro para nada. E ainda me ameaçou dizendo que não era para eu ficar no Rio. Se ficasse, ia me matar de verdade", lamentou. 

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O caso é investigado pela 13º DP de Ipanema. Segundo a Polícia Civil (PC), diligências são feitas para esclarecimentos dos fatos, segundo informações do jornal Extra. Nesta terça (18), à tarde, Alice esteve na delegacia para prestar depoimento. Depois, seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para ser submetida a exame de corpo de delito. 

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