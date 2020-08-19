Modelo trans do ES fica deformada após agressão e ameaças no Rio

A modelo trans Alice Felis deformada após sofrer agressão e ameaças de bandido dentro de seu próprio apartamento Crédito: Reprodução/Instagram @aalicefelisooficial

A modelo trans Alice Felis, de 25 anos, foi às redes sociais para denunciar uma agressão que diz ter sofrido no último domingo (16) dentro de seu próprio apartamento em Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro. Em vídeo, a jovem natural de Vitória, no Espírito Santo, relata que um homem invadiu o imóvel, a agrediu e tentou esfaqueá-la, além de saquear seus pertences e fugir carregando cerca de R$ 3 mil.

Na gravação compartilhada em seu próprio Instagram, Alice surgiu com o rosto deformado após o episódio de agressão física. Na postagem, ela chamou o caso de "latrocínio transfóbico". "Veio, me bateu, tentou me esfaquear. Pedi para que ele não me esfaqueasse", disse.

Alice ainda confidenciou que teve mandíbula, nariz e dentes quebrados. Ela mostrou o apartamento revirado pelo bandido e muito sangue espalhado pelos cômodos. Ela disse não ter dinheiro para nada agora e aproveitou para pedir ajuda. "Ele levou o único dinheiro que eu tinha. Não tenho dinheiro para nada. E ainda me ameaçou dizendo que não era para eu ficar no Rio. Se ficasse, ia me matar de verdade", lamentou.