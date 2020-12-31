Até Playboy com Pamela Anderson! Capixaba vende revistas raras

Até Playboy com Pamela Anderson! Consultor de moda capixaba, Lucas Hit coloca revistas raras à venda Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Quem é fã de revistas de colecionador já está adquirindo as edições raras que o consultor de moda Lucas Hit colocou à venda no início desta semana pelo Instagram. Ao todo, o capixaba anunciou mais de 200 edições de seu acervo particular, construído ao longo de mais de 22 anos, pelo que chama de sebo digital. Dentre as publicações, estão relíquias como títulos da Playboy , Vogue e Vanity Fair importados.

A maior parte das revistas, como ele fala à coluna, são dos anos 90 e 2000. A edição mais barata é vendida por R$ 22 e a mais cara, por R$ 100. As mais valorizadas, inclusive, já foram vendidas. “As mais caras já foram vendidas. São raras, vendem muito rápido. Quem é colecionador paga”, justifica.

Dentre alguns destaques do acervo, estavam as edições mais caras das revistas, que já foram vendidas, além de outras publicações emblemáticas, como a RG Vogue com Hebe Camargo na capa e as Playboys de Pamela Anderson e Claudia Ohana.

Durante o anúncio que fez pelas redes sociais, Lucas também pediu doações aos seguidores (são mais de 38 mil que ele tem só no Instagram) de outras revistas que possam ser comercializadas. Até agora, conseguiu angariar um lote de aproximadamente mil edições da Contigo! da mesma base de datas.

A ideia de vender os itens começou depois que o consultor de moda, que estava morando fora do Espírito Santo a trabalho para uma grande grife nacional, acabou ficando desempregado. “O mais legal é falar dessa necessidade de mudança e reinvenção no ano turbulento que foi 2020. E o bom da história toda é que eu amo revistas, como colecionador estou há mais de 22 anos e é um mundo que amo. E as vendas já estão dando supercerto”, comemora.

FALANDO EM REINVENÇÃO...

“Aproveitei esse momento para refletir a vida, o trabalho, produzi um CD em plena pandemia e aproveitei para voltar ao forró nesse momento. Foram quase oito meses sem fazer nenhum tipo de show, nem virtual, e esse DVD chega com nome diferente até em função do momento que estamos vivendo e por tudo que passamos”, fala o artista.

O cantor Cristian Sullivan gravou DVD em sítio de Guarapari para não parar de trabalhar em meio à pandemia da Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

A produção chegará às mãos do público em breve e a gravação não contou com público, além de a produção ter respeitado todos os protocolos de distanciamento e prevenção do contágio pelo coronavírus

LANÇAMENTO DE ANIVERSÁRIO

Outro artista que também lançou trabalho recente foi Alemão do Forró . Ele, que celebrou seu aniversário na última quarta (30), aproveitou a data para também lançar o clipe de “Borogodó”. Na música, o capixaba exalta o Espírito Santo e canta as belezas do Estado. A coluna deseja feliz aniversário e sucesso ao cantor!

É O AMOR!

O amor sorriu para a musa fitness Fabiana Andrade, que anunciou o namoro com João Victor Arnal nesta semana para seus mais de 183 mil seguidores do Instagram. No clique, de Vinícius Aredes, a empresária capixaba posou agarradinha no eleito. Felicidades!

O ENXOVAL DE ROMANA NOVAIS

Que Romana Novais , a esposa de Alok , vestiu roupas de grife capixaba na primeira gravidez não é segredo para ninguém. A novidade é que a bonita, agora, lançou uma coleção em parceria com a mesma marca de roupas de Isadora Duncan para a maternidade.

Em vídeos que ela publicou nos stories do Instagram, explicou: “As peças da Isa que usei na gravidez do Ravi, as peças que usei na maternidade... Tudo foi um sucesso, então ela (Isadora Duncan) me convidou agora para fazer parte dessa collab, e eu pensei ‘E por que não, né?”.

E continuou: “A única exigência que fiz para as meninas foi que eu gostaria muito de fazer parte de todo processo de criação e elas acataram meu pedido. Foi assim que a gente fez. Eu fiz parte de 100% do processo todo, desde escolha do tecido, cor e espero que vocês gostem, porque foi feito com muito amor, carinho e dedicação. Se vocês curtirem e adquirirem, me marquem pra eu ver”.