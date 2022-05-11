De Budah a Dan Abranches, Exfest transmite 12 shows de artistas do ES

Budah é atração na abertura do evento Crédito: Instagram/@budah

Rap, MPB, rock, folk, muita diversidade e compositores em ascensão no cenário nacional. Este é o Exfest 2ª Edição, festival online com 12 artistas que acontece este final de semana: sexta (13) e sábado (14), a partir das 17 horas; e domingo (15), a partir das 14 horas.

Entre as apresentações, fazem parte do line-up o paulista radicado em Salvador Leo Cavalcanti. Ele lançará em breve seu terceiro disco, “Canções em Chamas”, cuja faixa “Nós Nus” contará com feat de Caetano Veloso. E ainda a rapper Budah, fenômeno de seu estilo com participações em projetos como Poesia Acústica e Colors. Budah, aliás, acabou de se apresentar no festival Rock The Mountain.

Também estão no evento outros nomes conhecidos da música do Espírito Santo e do país, além de novos compositores. Bandas e artistas que já passaram por Rock in Rio, Circo Voador, Formemus, The Voice, Superstar e mais. O festival, idealizado pela cantora e compositora Bella Nogueira e produto de seu canal do YouTube, o Explicanção, será completamente online, com transmissão da Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, no ES, pelo Canal Explicanção

O Exfest 2ª Edição está dividido em três temas: rap/hip-hop, rock e folk/MPB. Dessa forma, no dia 13 de maio haverá as apresentações da temática rap/hip-hop com Budah, Solveris, Afari e Mobutto & Gama Groove.

Já no dia 14, na categoria rock, tocam Dan Abranches, Bella Nogueira, Auri e Cainã e a Vizinhança do Espelho. Para fechar o festival, dia 15 de maio, na temática folk/MPB sobem ao palco Sthelô & Aqueles Caras, Eloá, Izar e Leo Cavalcanti.

PRESENCIAL A PARTIR DE 2023

Em 2021, o “Exfest 1ª” Edição aconteceu em janeiro, com shows de Gavi, Dan Abranches, Manfredo e Bella Nogueira. A intenção é que o festival aconteça anualmente e presencialmente a partir de 2023.

O Exfest 2ª Edição tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura do ES (Secult) e será realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

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