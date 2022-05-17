Inscrições para a "1ª Mostra CineMarias" seguem até 16 de junho

O curta-metragem "Se Essa História Fosse Minha" fará sua estreia dentro da 1ª Mostra CineMarias, em setembro Crédito: CineMarias

Propor uma reflexão sobre a "memória social" feminina a partir das experiências do corpo individual, e coletivo, nos espaços ocupados pela mulher. A temática filosófica, que investiga assuntos díspares, como pertencimento e violência, dita o ritmo da "1ª Mostra CineMarias - Corpo é Território", que está recebendo inscrições de curtas-metragens até 16 de julho pelo site do festival

Programado para acontecer entre 1º a 3 de setembro, no Metrópolis (Ufes), o evento selecionará 12 curtas, sendo seis para a Mostra Competitiva Capixaba e seis para a Nacional. Podem participar do processo seletivo filmes brasileiros dirigidos por mulheres cis, trans, travestis e não-bináries, produzidos a partir de 2018, com duração de até 25 minutos.

Cada proponente pode enviar até duas obras nos gêneros documentário, ficção, animação ou híbrido. As realizadoras concorrerão ao troféu CineMarias de Melhor Filme e Melhor Direção, em ambas categorias.

EXPERIÊNCIAS

A Mostra também contará com workshops gratuitos de criação e masterclasses com profissionais do cinema nacional e capixaba. A programação educativa completa e suas inscrições serão divulgadas um mês antes do evento.

Além da competição oficial, haverá a mostra paralela "Sessão Especial CineMarias", com obras produzidas a partir de laboratórios voltados para mulheres, entre 18 e 35 anos, moradoras de comunidades da Grande Vitória.

O intuito é dar voz às jovens cineastas, trazer narrativas inéditas para as telas e fomentar a autonomia e a participação de mulheres na escrita e na direção de suas próprias histórias.

Entre os títulos a serem exibidos, estão "Se Essa História Fosse Minha", com roteiro e direção de Franciele Rufino, Giovanna de Oliveira, Mariana Costa, Sthefany Brito e Thays Ferreira; "O Percurso do Fim", com roteiro e direção de Adriele Coelho, Bárbara Galvão, Cristiane Abelha, Elisândra Machado, Gabriely Rangel e Kelli Simoura; "Corpo Transatlântico", com roteiro e direção de Geovana Bernardina Silva, Ingrid Nascimento, Kendolly Pianca Storch, Syelle dos Santos e Priscila Santos; e "A Noite Não Adormece Nos Olhos Femininos", com roteiro e direção de Gê Barbosa, Jaiara Dias e Rucka de Lacaia. Monólogo inspirado no "Corpo Drama" de Rucka de Lacaia.

INSCRIÇÕES PARA A 1ª MOSTRA CINEMARIAS - "CORPO É TERRITÓRIO"