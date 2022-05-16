Festival da Baleia terá food trucks e shows de Macucos e Xá da Índia

5º edição do Festival da Baleia acontece no dia 05 de junho Crédito: Leonardo Merçon

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente - celebrado no dia 5 de junho -, a 5º edição do Festival da Baleia, que abre a temporada turística de Observação de Baleias no Espírito Santo, chega em 2022 com um evento recheado de atrações musicais, artísticas e gastronômicas.

Com entrada gratuita, o Festival acontecerá no estacionamento do Shopping Vitória, no domingo, dia 5 de junho, das 17h às 23h. Entre as atrações confirmadas, estão Macucos, Xá da Índia , Chorou Bebel e Dj Zappie. Além disso, a programação ainda conta com um espaço de Food Trucks para todos os gostos e paladares. Até opções vegetarianas fazem parte do cardápio.

Um dos principais focos do evento é convidar as pessoas a embarcarem no passeio de observação de baleias. Só em 2021, cerca de mil turistas realizaram essa experiência no Espírito Santo. Para 2022, há uma expectativa de que esse número cresça ainda mais e, para isso, haverá um stand da Agência Aves comercializando o serviço turístico no evento. O Festival é uma realização do “Instituto O Canal” através do projeto Amigos da Jubarte.

Segundo Sandro Firmino, coordenador do projeto, a iniciativa do Festival serve para chamar atenção da sociedade para a proteção e conservação das Baleias Jubartes . “Utilizamos a arte como ferramenta para sensibilizar as pessoas. Elas (as baleias) são capixabas, pois nascem aqui. E nós, capixabas, precisamos cada vez mais nos apropriar desse bem natural que nos visita todos os anos para reproduzir e amamentar seus filhotes”, frisou.

O Festival da Baleia nasceu em 2017, adaptando para o formato online em 2020, por conta da pandemia. No ano passado o evento não aconteceu em detrimento do aumento de casos da Covid-19, retornando ao modelo presencial em 2022. Sempre reunindo grandes potências da música local e nacional, nomes como Armandinho, Moraes Moreira e Gabriel “O Pensador”, já subiram ao palco do festival. E para valorizar a cultura capixaba, a programação deste ano foi toda voltada aos artistas da nossa terra.

ROTA PELO ES X AMIGOS DA JUBARTE

Cerca de 20 mil baleias jubarte migram todos os anos da Antártida para o litoral capixaba , no período de junho a novembro. O projeto Amigos da Jubarte é um dos responsáveis em monitorar e pesquisar esses animais no período de migração. Além do braço científico, que é desenvolvido através do Jubarte-Lab, o projeto também promove o turismo.

Para isso, todos os anos são ministrados cursos de capacitação para toda cadeia produtiva do turismo, como agências, operadoras, guias, proprietários e mestres de embarcação. “O turismo é uma grande ferramenta de conservação, as pessoas só cuidam, de fato, daquilo que elas conhecem. Nesse sentido, Vitória faz parte desse roteiro internacional de Turismo de Observação de Baleias”, ressalta Sandro.

Presente em mais 160 países, a prática de observação movimenta mais de R$ 2 bi anualmente, gerando emprego e renda de uma fonte limpa e sustentável. Segundo Firmino, são ministrados nas palestras as boas práticas de navegação, levando para o conhecimento dos participantes as leis de proteção aos cetáceos, como tempo de permanência próximo o animal - que não pode passar de 30 minutos - e respeitando uma distância de 200 metros quando o mamífero estiver com seu filhote.