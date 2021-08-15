Vídeos: baleias saltam e dão verdadeiro espetáculo no ES

Não dá para cansar ou enjoar de ver. As baleias jubartes deram mais um espetáculo nas águas capixabas. Vídeos gravados na manhã da última sexta-feira (13) mostram essas gigantes do mar saltando e batendo as nadadeiras em Vitória , a apenas cerca de 100 metros da embarcação e de turistas.

Nas gravações, o encanto que elas causam fica evidente na reação das pessoas, que vibram a cada aparição do mamífero marinho. Em uma delas (veja abaixo), a fotógrafa paulistana Samanta Nicolau pede para que o animal volte à superfície. Ele parece entender e salta de novo. Como conter o grito de emoção?

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Apaixonada por baleias, ela vem ao Espírito Santo com frequência, desde que o marido passou a trabalhar na Capital, em março deste ano. O passeio de sexta-feira – que apesar de 13 só deu sorte – não é o primeiro dela, mas o que conseguiu ver de mais pertinho as jubartes, incluindo uma com filhote.

"Há cerca de 20 dias, eu fui com o meu marido, minha irmã e meu cunhado. Nós avistamos baleias, mas um pouco distantes. Desta vez, eu fui sozinha e estraguei o vídeo de todo mundo porque estou gritando (risos). Tiveram muitas baleias dando saltos perto da gente. Hoje, realmente, foi bem incrível", contou.

"Sempre brinquei que eu não podia morrer enquanto não visse baleias e agora não posso morrer porque quero continuar vendo" Samanta Nicolau - Fotógrafa

Com uma cauda de baleia tatuada na panturrilha direita, a paulista Samanta revelou que descobriu que poderia realizar o sonho no Espírito Santo por acaso. "Pesquisando para irmos para a Bahia é que o meu marido soube que tinha aqui também. Foi uma extrema coincidência porque a gente não sabia", disse.

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Aos 41 anos, a fotógrafa só tinha visitado o Estado capixaba há mais de uma década e admitiu estar encantada com o Convento da Penha , as praias de Guarapari , o pôr do sol na Ilha do Frade e a Praia Secreta, em Vila Velha . "Estou me deliciando aqui. Quero conhecer muito mais", garantiu.

PASSEIO JÁ ATRAIU ATÉ FRANCESES

A experiência que encantou a paulista também já atraiu outros 90 turistas apenas nesta temporada, em dez saídas feitas pelo Projeto Amigos da Jubarte . São pessoas de Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Pará e Ceará. Além de três franceses – dois adultos e uma criança.

"Nós fazemos o passeio dentro da faixa entre Serra e Vila Velha. Nesta sexta-feira (13), o avistamento foi maravilhoso: mais de 20 baleias e golfinhos, com vários saltos, batidas de nadadeira, batidas de peitoral... Cada vez que a gente vê é como se fosse a primeira vez", contou Sandro Firmino, coordenador do projeto.

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Segundo o ambientalista, as jubartes buscam as águas capixabas, mais quentes, no período de reprodução. "O Espírito Santo é um berçário das jubartes. Elas nascem aqui. Somos, de fato, privilegiados. São cerca de 20 mil baleias que migram da Antártica para cá, nadando cerca de 4 mil quilômetros", detalhou.