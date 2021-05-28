Pesquisadores avistam primeira baleia jubarte da temporada no ES

Na manhã dessa quinta-feira (27), pesquisadores do projeto Amigos da Jubarte fizeram a expedição inaugural de pesquisa da temporada e avistaram a primeira baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) do ano no litoral do Espírito Santo. Vídeos mostram o show que o animal deu: foram mais de 50 saltos.
Formada por biólogos e oceanógrafos, a equipe embarcou bem cedo, por volta das 5h30. Todos foram testados para a Covid-19 e precisaram seguir os protocolos de biossegurança para evitar a transmissão do novo coronavírus, como o uso de máscara. Além, claro, das orientações de segurança no mar.
"Hoje a gente registrou a primeira baleia jubarte que chegou ao litoral capixaba: um indivíduo adulto, fazendo comportamentos de saltos, muitos saltos. Deu para ver que elas vão chegar em grande volume"
Segundo os cientistas, a baleia avistada nessa quinta-feira (27) estava na altura do município de Vitória, a cerca de dez milhas da costa - o equivalente a aproximadamente 15 km. Os saltos aconteceram bem perto do barco e renderam lindas imagens, feitas de drone por Luciano Cajaíba (veja acima).
No Espírito Santo, as baleias jubarte são encontradas entre junho e novembro, período em que elas vêm ao Estado para se reproduzirem. Ao todo, são cerca de 9 mil exemplares que visitam o litoral brasileiro anualmente. Cada uma pode pesar cerca de 40 toneladas e ter mais de 16 metros de comprimento.