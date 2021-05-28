Pesquisadores avistam primeira baleia jubarte da temporada no ES

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"Hoje a gente registrou a primeira baleia jubarte que chegou ao litoral capixaba: um indivíduo adulto, fazendo comportamentos de saltos, muitos saltos. Deu para ver que elas vão chegar em grande volume"

Segundo os cientistas, a baleia avistada nessa quinta-feira (27) estava na altura do município de Vitória, a cerca de dez milhas da costa - o equivalente a aproximadamente 15 km. Os saltos aconteceram bem perto do barco e renderam lindas imagens, feitas de drone por Luciano Cajaíba (veja acima) .

No Espírito Santo, as baleias jubarte são encontradas entre junho e novembro, período em que elas vêm ao Estado para se reproduzirem. Ao todo, são cerca de 9 mil exemplares que visitam o litoral brasileiro anualmente. Cada uma pode pesar cerca de 40 toneladas e ter mais de 16 metros de comprimento.