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Imagens espetaculares

Pesquisadores avistam primeira baleia jubarte da temporada no ES

Embarque inicial da equipe foi feito na manhã dessa quinta-feira (27). O mamífero deu mais de 50 saltos a cerca de 15 km da costa de Vitória

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 12:07

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 mai 2021 às 12:07
Na manhã dessa quinta-feira (27), pesquisadores do projeto Amigos da Jubarte fizeram a expedição inaugural de pesquisa da temporada e avistaram a primeira baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) do ano no litoral do Espírito Santo. Vídeos mostram o show que o animal deu: foram mais de 50 saltos.
Formada por biólogos e oceanógrafos, a equipe embarcou bem cedo, por volta das 5h30. Todos foram testados para a Covid-19 e precisaram seguir os protocolos de biossegurança para evitar a transmissão do novo coronavírus, como o uso de máscara. Além, claro, das orientações de segurança no mar.
"Hoje a gente registrou a primeira baleia jubarte que chegou ao litoral capixaba: um indivíduo adulto, fazendo comportamentos de saltos, muitos saltos. Deu para ver que elas vão chegar em grande volume"
Jonathas Barreto - Coordenador técnico do Jubarte.Lab
Segundo os cientistas, a baleia avistada nessa quinta-feira (27) estava na altura do município de Vitória, a cerca de dez milhas da costa - o equivalente a aproximadamente 15 km. Os saltos aconteceram bem perto do barco e renderam lindas imagens, feitas de drone por Luciano Cajaíba (veja acima).
No Espírito Santo, as baleias jubarte são encontradas entre junho e novembro, período em que elas vêm ao Estado para se reproduzirem. Ao todo, são cerca de 9 mil exemplares que visitam o litoral brasileiro anualmente. Cada uma pode pesar cerca de 40 toneladas e ter mais de 16 metros de comprimento.

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