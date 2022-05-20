Luan Santana traz a turnê "Luan City" ao ES em junho

Luan Santana tem um encontro marcado com os capixabas após quase quatro anos. O cantor trará a turnê Luan City ao Privilége Vitória, na Praia do Canto, no dia 3 de junho. A produção ainda não anunciou as demais atrações da noite, mas a promessa é de muita música para animar o arraiá da casa.
"É uma festa de arraiá, que terá um espaço com comidas típicas e decoração temática. Ainda haverá um espaço só para forró", explica o empresário Felipe Fioroti ao HZ.
Os ingressos já estão no quinto lote e custam R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira). O meet and greet com o cantor também estará aberto para os fãs do cantor, através da Central de Fãs. A casa ainda comercializa lounges para a galera que prefere comodidade pelo telefone (27) 99258-3846.
LUAN CITY
A mais nova turnê de Luan Santana teve início no mês de abril. "Luan City" reúne grandes sucessos do artista e algumas músicas inéditas, que tratam dos temas que tanto emocionam os fãs do sertanejo como questões sobre o amor, saudade, traição, prazer e perdas. Inclusive, a canção "Erro Planejado", em parceria com Henrique e Juliano, é uma das mais esperadas.
Um trechinho do que aguarda os capixabas chegou a rolar na casa do BBB 22, sendo transmitido para todo o Brasil no mês passado.
A gravação do espetáculo, que deu nome à turnê , aconteceu dia 20 de dezembro, na Vila Itororó, patrimônio histórico tombado em São Paulo. Neste mês, o show ainda passa por São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Olha como foi a apresentação em Maringá, no início do mês.
- LUAN CITY
- Turnê de Luan Santana
- Quando: 3 de junho, a partir das 22h
- Onde: Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: R$ 120 (meia e meia solidária/5º lote) e R$ 240 (inteira), à venda no site superticket.com.br
- Lounges podem ser adquiridos pelo telefone: (27) 992583846