Luan Santana traz a turnê "Luan City" ao ES em junho

Luan Santana Crédito: Jonnathas Franco/Instagram/@luansantana

Luan Santana tem um encontro marcado com os capixabas após quase quatro anos. O cantor trará a turnê Luan City ao Privilége Vitória, na Praia do Canto, no dia 3 de junho. A produção ainda não anunciou as demais atrações da noite, mas a promessa é de muita música para animar o arraiá da casa.

"É uma festa de arraiá, que terá um espaço com comidas típicas e decoração temática. Ainda haverá um espaço só para forró", explica o empresário Felipe Fioroti ao HZ.

Os ingressos já estão no quinto lote e custam R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira). O meet and greet com o cantor também estará aberto para os fãs do cantor, através da Central de Fãs . A casa ainda comercializa lounges para a galera que prefere comodidade pelo telefone (27) 99258-3846.

LUAN CITY

A mais nova turnê de Luan Santana teve início no mês de abril. "Luan City" reúne grandes sucessos do artista e algumas músicas inéditas, que tratam dos temas que tanto emocionam os fãs do sertanejo como questões sobre o amor, saudade, traição, prazer e perdas. Inclusive, a canção "Erro Planejado", em parceria com Henrique e Juliano, é uma das mais esperadas.

Um trechinho do que aguarda os capixabas chegou a rolar na casa do BBB 22, sendo transmitido para todo o Brasil no mês passado.

quem aí assistiu Luan City no BBB?

teve ERRO PLANEJADO, música que eu lanço hoje (sim, já passou da meia noite), 21h, em parceria com @henriqueejuliano. ⚠️ pic.twitter.com/k892UEqDyU — Luan Santana ⚠️ (@luansantana) April 14, 2022

A gravação do espetáculo, que deu nome à turnê , aconteceu dia 20 de dezembro, na Vila Itororó, patrimônio histórico tombado em São Paulo. Neste mês, o show ainda passa por São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Olha como foi a apresentação em Maringá, no início do mês.