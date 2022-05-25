Raffa Torres faz show gratuito no retorno do Encontro Marcado, em Vitória

O cantor e compositor Raffa Torres Crédito: Instagram/@raffatorres

Após dois anos sem poder curtir um showzinho ao vivo, os ouvintes da Rádio Litoral serão presenteados com o retorno do “Encontro Marcado”. Nesta sexta-feira (27), acontece o show exclusivo do cantor Raffa Torres, famoso por hits como “A vida é um rio” e “Libera ela”.

A apresentação acontecerá, a partir das 16h, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. A expectativa é que 150 ouvintes participem do show do cantor, que já foi trilha sonora da novela “Salve-se quem puder”, e tem mais de mil composições registradas - algumas delas se tornaram sucessos nas vozes de Marcos & Belluti, Luan Santana, Matheus & Kauan ft. Anitta, Jorge & Mateus e Marília Mendonça.

O gerente de Rádios e Produção da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga, fez questão de destacar a experiência do presencial novamente com o ouvinte. “A expectativa é o retorno de um grande momento da rádio. Ter de volta esse contato presencial faz toda diferença. Os ouvintes que vierem, com certeza, terão uma experiência única”, garante.