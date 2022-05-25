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Raffa Torres faz show gratuito no retorno do Encontro Marcado, em Vitória

Apresentação acontece nesta sexta (27), marcando a retomada do calendário da rádio Litoral FM; saiba como garantir seu ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 14:53

O cantor e compositor Raffa Torres
O cantor e compositor Raffa Torres Crédito: Instagram/@raffatorres
Após dois anos sem poder curtir um showzinho ao vivo, os ouvintes da Rádio Litoral serão presenteados com o retorno do “Encontro Marcado”. Nesta sexta-feira (27), acontece o show exclusivo do cantor Raffa Torres, famoso por hits como “A vida é um rio” e “Libera ela”.
A apresentação acontecerá, a partir das 16h, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. A expectativa é que 150 ouvintes participem do show do cantor, que já foi trilha sonora da novela “Salve-se quem puder”, e tem mais de mil composições registradas - algumas delas se tornaram sucessos nas vozes de Marcos & Belluti, Luan Santana, Matheus & Kauan ft. Anitta, Jorge & Mateus e Marília Mendonça.
O gerente de Rádios e Produção da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga, fez questão de destacar a experiência do presencial novamente com o ouvinte. “A expectativa é o retorno de um grande momento da rádio. Ter de volta esse contato presencial faz toda diferença. Os ouvintes que vierem, com certeza, terão uma experiência única”, garante.
Se você quer ter essa oportunidade, participe dos sorteios que estão acontecendo durante a programação da rádio Litoral. Você pode ter a chance de assistir o showzão com 1 ou até + 4 amigos. HZ também está sorteando uma entrada no Instagram para um sortudo poder levar mais três amigos para assistir ao show.
E para os apaixonados por sertanejo e pagode, as notícias boas continuam. “Estamos fazendo de tudo para ser o melhor possível e a ideia é de ter mais ‘Encontros Marcados’ ao longo do ano”, revelou Carlos Gonzaga.

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