Evento "Geek Universe", em Vitória, promove concurso de cosplays Crédito: Kaio Silva

Your browser does not support the audio element. Vitória: Cosplayers se reúnem em evento com games e área K-pop

Atenção apaixonados pela cultura nerd, cosplays e games. A partir desta quinta-feira (26), o Geek Universe chega ao estacionamento externo do Shopping Vitória, com uma programação recheada. Com entrada franca, o evento funcionará das 18h às 23h, na quinta a sexta (27), e das 15h às 23h, no sábado (28) e domingo (29).

Várias atividades vão agitar a capital durante os dias do evento, como desfile de cosplay, X1 de LOL, Mortal Kombat e Street Fighter V. A parte musical fica por conta das bandas Danger Line, Lady Steel, Suzaku e Megazord. Além disso, a programação vai contar com área KPOP, transmissão da Champions League, presença de dubladores e até área kids.

Evento "Geek Universe", em Vitória, promove competições de jogos online Crédito: Divulgação

A cosplayer Katheleen Rocha da Silva, de 23 anos, foi a ganhadora do concurso da edição de março do evento. Participando das competições desde 2017, a jovem conta que representar um personagem ajudou muito a trabalhar na questão da timidez.

“Eu comecei a participar dos concursos por volta de 2017, mas meu interesse por cosplay começou em 2015 quando fui no meu primeiro evento de anime. Até hoje é algo que me ajuda com a questão da timidez. É uma experiência bem divertida e gostosa, porque você está ali representando seu personagem preferido”, conta Katheleen.

A veterana em concursos aproveitou para dar uma dica para quem quer dar os primeiros passos nas competições. “Um conselho para quem quer começar a participar é que não é necessário procurar um personagem idêntico a você. Basta se sentir à vontade para interpretar o personagem de sua preferência. O importante é se divertir”, ressalta.

Apesar da diversão - que é o principal -, “HZ” também foi atrás de uma jurada de concursos para entender melhor quais são os quesitos avaliados na competição. De acordo com Pâmela Zardim, existem dois tipos de concursos: desfile e apresentação. Segundo ela, cada um tem seus critérios.

Evento "Geek Universe", em Vitória, promove concurso de cosplays Crédito: Kaio Silva

“Existem dois tipos de concurso cosplay, o desfile e a apresentação. O desfile é basicamente quando o cosplay sobe no palco para desfilar. Assim, avaliamos a sua roupa, sapato, peruca e maquiagem. Já na apresentação, nós também avaliamos o figurino, mas essa não é a principal avaliação. Na apresentação nós focamos na interpretação e o lip Sync, que é quando o cosplayer entra no personagem, se está transmitindo a emoção dele”, revela a jurada.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA

18:00 - Abertura das inscrições

19:00 - Desfile Cosplay

19:30 - X1 de LOL

20:00 - X1 de Mortal Kombat





SEXTA

18:00 - Abertura das inscrições

19:00 - Dublador Francisco Jr.

20:00 - Banda





SÁBADO

15:00 - Abertura das inscrições

16:00 - X1 de LOL

16:30 - Concurso de Cosplay

17:30 - Desafio Fifa Real x Liverpool

17:00 - Banda Danger Line

19:00 - Banda Lady Steel

20:00 - X1 de Street Fighter V





DOMINGO

15:00 - Abertura das inscrições

16:00 - X1 de CS

16:00 - Concurso de Cosplay

16:00 - Banda Suzaku

18:00 - Dublador Adrian Tatini

19:00 - Banda Megazord

19:00 - X1 de KOF 2002





As áreas Free Play, Arena Infinity, Artinatcis, área kids e área de alimentação funcionarão durante todo o evento. Confira a programação completa.