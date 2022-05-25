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Entrada franca

Vitória: Cosplayers se reúnem em evento com games e área K-pop

O Geek Universe vai de quinta (26) a domingo (29), no estacionamento externo do Shopping Vitória. A programação ainda conta com presença de dubladores, música e concursos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 13:48

Evento
Evento "Geek Universe", em Vitória, promove concurso de cosplays Crédito: Kaio Silva
Vitória: Cosplayers se reúnem em evento com games e área K-pop
Atenção apaixonados pela cultura nerd, cosplays e games. A partir desta quinta-feira (26), o Geek Universe chega ao estacionamento externo do Shopping Vitória, com uma programação recheada. Com entrada franca, o evento funcionará das 18h às 23h, na quinta a sexta (27), e das 15h às 23h, no sábado (28) e domingo (29).
Várias atividades vão agitar a capital durante os dias do evento, como desfile de cosplay, X1 de LOL, Mortal Kombat e Street Fighter V. A parte musical fica por conta das bandas Danger Line, Lady Steel, Suzaku e Megazord. Além disso, a programação vai contar com área KPOP, transmissão da Champions League, presença de dubladores e até área kids.
Evento
Evento "Geek Universe", em Vitória, promove competições de jogos online Crédito: Divulgação
A cosplayer Katheleen Rocha da Silva, de 23 anos, foi a ganhadora do concurso da edição de março do evento. Participando das competições desde 2017, a jovem conta que representar um personagem ajudou muito a trabalhar na questão da timidez.
“Eu comecei a participar dos concursos por volta de 2017, mas meu interesse por cosplay começou em 2015 quando fui no meu primeiro evento de anime. Até hoje é algo que me ajuda com a questão da timidez. É uma experiência bem divertida e gostosa, porque você está ali representando seu personagem preferido”, conta Katheleen.
A veterana em concursos aproveitou para dar uma dica para quem quer dar os primeiros passos nas competições. “Um conselho para quem quer começar a participar é que não é necessário procurar um personagem idêntico a você. Basta se sentir à vontade para interpretar o personagem de sua preferência. O importante é se divertir”, ressalta.
Apesar da diversão - que é o principal -, “HZ” também foi atrás de uma jurada de concursos para entender melhor quais são os quesitos avaliados na competição. De acordo com Pâmela Zardim, existem dois tipos de concursos: desfile e apresentação. Segundo ela, cada um tem seus critérios.
Evento
Evento "Geek Universe", em Vitória, promove concurso de cosplays Crédito: Kaio Silva
“Existem dois tipos de concurso cosplay, o desfile e a apresentação. O desfile é basicamente quando o cosplay sobe no palco para desfilar. Assim, avaliamos a sua roupa, sapato, peruca e maquiagem. Já na apresentação, nós também avaliamos o figurino, mas essa não é a principal avaliação. Na apresentação nós focamos na interpretação e o lip Sync, que é quando o cosplayer entra no personagem, se está transmitindo a emoção dele”, revela a jurada.

PROGRAMAÇÃO

  • QUINTA
  • 18:00 - Abertura das inscrições
  • 19:00 - Desfile Cosplay
  • 19:30 - X1 de LOL
  • 20:00 - X1 de Mortal Kombat 

  • SEXTA
  • 18:00 - Abertura das inscrições
  • 19:00 - Dublador Francisco Jr.
  • 20:00 - Banda 

  • SÁBADO
  • 15:00 - Abertura das inscrições
  • 16:00 - X1 de LOL
  • 16:30 - Concurso de Cosplay
  • 17:30 - Desafio Fifa Real x Liverpool
  • 17:00 - Banda Danger Line
  • 19:00 - Banda Lady Steel
  • 20:00 - X1 de Street Fighter V

  • DOMINGO
  • 15:00 - Abertura das inscrições
  • 16:00 - X1 de CS
  • 16:00 - Concurso de Cosplay
  • 16:00 - Banda Suzaku
  • 18:00 - Dublador Adrian Tatini
  • 19:00 - Banda Megazord
  • 19:00 - X1 de KOF 2002

  • As áreas Free Play, Arena Infinity, Artinatcis, área kids e área de alimentação funcionarão durante todo o evento. Confira a programação completa.
  • Serviço
  • Geek Universe 
  • Local: Shopping Vitória, no estacionamento externo
  • Data: 26 a 29 de maio
  • Horário: das 18h às 23h, de quinta a sexta e das 15h às 23h, no sábado e domingo. 
  • Entrada Gratuita

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