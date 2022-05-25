Duo Santoro volta ao ES para concerto e masterclass no Sesc Glória

O Duo Santoro se apresenta no Centro Cultural Sesc Glória na sexta-feira (26) Crédito: Stefano Aguiar

Referência da música erudita - chegando a serem chamados pela imprensa de nacional de "fenômenos" -, os irmãos violoncelistas Ricardo e Paulo Santoro, o Duo Santoro, retornam ao Estado com a turnê "O Compositor é Vivo!", projeto que pretende destacar, e resgatar, o talento de compositores contemporâneos espalhados pelo país.

A dupla de feras se apresenta em Vitória nesta sexta-feira (27), a partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Como o nome já sugere, a ideia da apresentação é divulgar a música de compositores brasileiros vivos, ressaltando sua importância e qualidade. No setlist, dez faixas inéditas de artistas nascidos ou residentes nos estados por onde a turnê passa (ou vai passar): Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Mato Grosso do Sul.

No ES, a homenagem recai sobre Antônio Celso Ribeiro, que possui obras comissionadas e tocadas na Austrália, Colômbia, Reino Unido, França, Holanda, Alemanha e Rússia - só para citar alguns países -, e Chico Chagas, acordeonista, tecladista e pianista que tocou e gravou com nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Cássia Eller e Ivete Sangalo. Antônio é mineiro e Chico acreano, mas ambos escolheram o Estado para viver e desenvolver seu trabalho artístico.

"É um concerto no qual faremos somente músicas dedicadas a nós por importantes compositores brasileiros vivos, dentre eles Chico Chagas e Antônio Celso Ribeiro, dois consagrados artistas que residem em Vitória", destaca Ricardo Santoro a "HZ".

"Destes mestres, estrearemos as músicas 'Rapsódia em Duo' e 'Retrato de Dona Melancolia e Dona Solidão no Alpendre da Velha Casa'. Estamos ansiosos pelo retorno à bela e musical cidade de Vitória", comemora o violoncelista, relembrando a primeira apresentação por aqui, em 2019, em dois concertos feitos em parceria com a Camerata Sesi.

"Poder fazer a estreia de composições destes dois artistas é um motivo de orgulho para o Duo Santoro. Afinal, Chico Chagas é um acordeonista respeitadíssimo em todos os campos da música, seja ela clássica ou popular, e Antônio Celso Ribeiro é professor de composição da Universidade Federal do Espírito Santo", enfatiza Ricardo.

Todas as músicas compostas exclusivamente para o projeto - que tem apoio do Instituto Cultural Vale - terão suas partituras disponibilizadas para acesso e download gratuitos na plataforma Musica Brasilis , maior portal de partituras de música brasileira.

Todos os eventos presenciais serão acessíveis para pessoas com deficiência. É necessário preencher um formulário na internet para que os serviços sejam disponibilizados.

Um dia após a apresentação, Ricardo e Paulo promoverão uma masterclass gratuita destinada a alunos, professores e músicos de violoncelo. Aos professores, será disponibilizado um caderno digital com sugestões de atividades de ensino de música. As inscrições podem ser feitas pela internet , com aulas acontecendo no sábado (28), a partir das 10h, também no Centro Cultural Sesc Glória.

Além de Vitória, a turnê de "O Compositor é Vivo!" circula por Belém (PA), Corumbá (MS), Mariana (MG) e São Luís (MA). Ao final do projeto, o Duo Santoro entrará em estúdio para gravar seu terceiro álbum, com lançamento previsto para novembro nas principais plataformas digitais.

"O EP contará com todas as faixas inéditas apresentadas em cada espetáculo. A ideia é deixar registrado para a posteridade. O novo álbum digital levará o nome da turnê, 'O Compositor é Vivo!'", complementa Ricardo Santoro.

"O COMPOSITOR É VIVO!"

QUANDO: Sexta (27), a partir das 20h

Sexta (27), a partir das 20h ONDE: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória INGRESSOS: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). A venda dos ingressos será on-line e na bilheteria do Centro Cultural, das 10h às 19h. O teatro tem capacidade para receber 520 espectadores.

MASTERCLASS DE VIOLONCELO COM DUO SANTORO