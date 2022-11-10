Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegou ao fim?

Príncipe Harry e Meghan Markle estão se divorciando, diz especialista

Lady Colin, especialista na realeza britânica, disse em seu canal do Youtube, nesta quarta-feira (9), que os dois estariam morando em casas separadas
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 16:14

Príncipe Harry e Meghan estão se separando, diz especialista Crédito: FramePhoto/Folhapress
Parece que chegou ao fim o casamento entre Príncipe Harry e Meghan Markle. Segundo a especialista na realeza britânica Lady Colin, o casal já estaria morando em casas separadas. A socialite, conhecida no Reino Unido, falou sobre o assunto em um vídeo divulgado em seu canal do Youtube, "Lady Colin Campbell", nesta quarta-feira (9).
“O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles estão piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa", afirmou Lady Colin
"Harry quis se separar de Meghan. Eles chegaram a um acordo de divórcio neste momento em que, supostamente, ainda estão juntos. De acordo com o que eu ouvi, e escutei isso de duas pessoas confiáveis, Meghan o 'empurrou' para uma direção a qual ele não queria ir e agora ele sabe verdadeiramente quem ela é", completou a especialista.
Ainda de acordo com Colin, os pais de Archie, de 3 anos, e Lilibeth Diana, de 1, apenas estariam esperando seus advogados decidirem a divisão de bens para anunciar, de maneira discreta, o divórcio. "Eles vão se separar oficialmente em algum momento. Nos bastidores, o 'castelo está se desfazendo'. Há muitas questões, não apenas o dinheiro, mas as crianças, status", ressaltou.
Lady Colin Campbell é famosa no Reino Unido por antecipar escândalos reais. Em contrapartida, Angela Levin, outra especialista na realeza, disse que não acredita no fim do casamento entre Harry e Meghan. O casal deixou a realeza britânica em janeiro de 2020.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados