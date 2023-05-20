Tati Zaqui denuncia o ex, Thomaz Costa, por agressões, ameaças e abusos

A cantora Tati Zaqui, de 29 anos, registrou uma ocorrência na polícia por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano, na tarde de quinta-feira (18) contra o ex-namorado Thomaz Costa, 22, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.
Após o registro do boletim de ocorrência, a Justiça concedeu uma medida protetiva à Tati Zaqui. Para provar seus argumentos, a cantora forneceu um vídeo onde mostrava diversos hematomas após uma série de agressões de Thomaz. O vídeo foi divulgado por Leo Dias, do "Metrópoles".
Segundo informações obtidas pela coluna Leo Dias, Tati relatou que, desde novembro de 2022, Thomaz passou a apresentar um comportamento possessivo, demonstrando ciúme excessivo, que evoluiu para um episódio específico de violência, quando ela tentava deixar o apartamento do ator. Segundo o depoimento da cantora, Thomaz a segurou firmemente pelos braços, impedindo sua partida. A situação só foi amenizada após uma ligação para a mãe dele.
De acordo com o depoimento de Tati Zaqui, em episódios de ciúmes exacerbados, Thomaz quebrava objetos, tapava sua boca para evitar gritos, além de ofendê-la verbalmente.
FIM DO NAMORO
No dia 3 de maio, Tati Zaqui apareceu chorando nas redes sociais e compartilhou um desabafo com os seguidores, algumas horas depois de anunciar o fim do namoro com Thomaz Costa.
Na ocasião, ela disse: "Meu relacionamento com Thomaz chegou ao fim. Pela primeira e última vez falo sobre. Agradeço o carinho dos fãs do casal, mas agora nossa vida seguirá caminhos diferentes".