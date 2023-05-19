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Mudanças

Faustão deixa Band após um ano e meio

Segunda passagem de Fausto Silva pela emissora foi marcada por baixas audiências; atração deverá continuar com seu filho, João Guilherme Silva, e Anne Lottermann
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 08:49

O apresentador Faustão está com Covid-19
O apresentador Faustão Crédito: Twitter/@faustaonaband
Faustão vai deixar a Band depois de um ano e meio no ar. Em nota enviada ao Estadão, a assessoria disse que decisão foi feita em comum acordo - e a emissora continuará investindo em novos projetos de entretenimento. Até o momento, o apresentador não se pronunciou.
"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve".
Para o próximo mês, segundo o UOL, o atração deverá ser apresentada por seu filho, João Guilherme Silva, e por Anne Lottermann, ex-apresentadora do mapa-tempo do Jornal Nacional, que atualmente são coapresentadores. Já em julho, deverão ser apresentadas reprises - e para o segundo semestre, um novo programa diário ocupará o mesmo horário.
Faustão na Band teve estreia em janeiro de 2022, sofreu com baixas audiência, dispensa total do balé, e princípio de incêndio nos bastidores. O programa marcou o retorno do apresentador na emissora após quase 20 anos, quando apresentou Perdidos na Noite, que recebia nomes como Angela Maria, Tim Maia, Nana Caymmi, Titãs, Ivan Lins, Djavan, Amado Batista, entre outros.
Para o próximo mês, segundo o UOL, o atração deverá ser apresentada por seu filho, João Guilherme Silva, e por Anne Lottermann, ex-apresentadora do mapa-tempo do Jornal Nacional, que autalmente são co-apresentadores. Já em julho, deverão ser apresentadas reprises - e para o segundo semestre, um novo programa diário ocupará o mesmo horário.
Faustão na Band teve estreia em janeiro de 2022, sofreu com baixas audiência, dispensa total do balé, e princípio de incêndio nos bastidores. O programa marcou o retorno do apresentador na emissora após quase 20 anos, quando apresentou Perdidos na Noite, que recebia nomes como Angela Maria, Tim Maia, Nana Caymmi, Titãs, Ivan Lins, Djavan, Amado Batista, entre outros.

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