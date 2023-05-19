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  • Mansão do cantor José Rico que será leiloada tem memórias e histórias afetivas da família
Dívida milionária

Mansão do cantor José Rico que será leiloada tem memórias e histórias afetivas da família

Sâmi Rico, filho do cantor, contou durante entrevista que era o próprio pai que desenhava e arquitetava as ideias da casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 08:41

O castelo do cantor José Rico, que morreu em 3 de março de 2015, aos 68 anos, irá a leilão para quitar dívidas trabalhistas. O imóvel, avaliado em R$ 3,5 milhões pela Justiça, fica às margens da Rodovia Anhanguera
Odo cantor José Rico, que morreu em 3 de março de 2015, aos 68 anos, irá a leilão para quitar dívidas trabalhistas. O imóvel, avaliado em R$ 3,5 milhões pela Justiça, fica às margens da Rodovia Anhanguera Crédito: Código19/Folhapress
A mansão do cantor José Rico, que fazia dupla com Milionário, vai a leilão para pagamento de dívidas de ex-funcionário. Avaliada em R$ 3,2 milhões, a construção fica localizada na cidade de Limeira, interior de São Paulo, próximo à Rodovia Anhanguera (SP-330).
Com mais de 100 quartos, um projeto de estúdio de gravação, salão de festas e uma piscina em formato de viola, a mansão era o sonho do cantor, que faleceu em 2015, aos 68 anos, sem nunca ter visto a construção pronta.
Um ex-funcionário da dupla moveu uma ação na Justiça, na qual alega que não recebeu seus direitos trabalhistas durante os anos de 2009 e 2015, quando estava trabalhando com José Rico.
O Estadão entrou em contato com Jamile Abdel Latif, advogada da viúva do cantor, Berenice Martins Alves dos Santos, que alegou que Latif deixou o inventário.
A mansão, segundo o filho do cantor
O plano inicial de José Rico era que o ambiente fosse um espaço para a família. As obras foram iniciadas em 1991, mas nunca foram terminadas. Atualmente, o imóvel está abandonado.
O filho do cantor, Sâmi Rico, contou, em entrevista ao jornalista André Piunti, que José Rico afirmou que um dia venderia o castelo, mas somente se fosse para um japonês rico. "'Se um dia chegar um japonês bilionário querendo comprar, o papai vende'", contou Sâmi.
Conforme Sâmi, o próprio José Rico ia desenhando os espaços e ambientes que queria e entregava para o pedreiro fazer.
"Ele começou: 'vou desenhar aqui um cantinho'. Aí, ele mesmo pegava o papel, rabiscava assim, chegava no pedreiro e: 'constrói isso aqui'. Ele mandava a ideia, chegava o arquiteto e fazia o resto. Mas ele que mandava a ideia. E nunca terminou nada, porque começava aqui, parava, e ia", contou ao entrevistador.
A mansão funciona como ponto turístico dos fãs do cantor e alguns criadores de conteúdo e influenciadores já se arriscaram a conhecê-la, compartilhando os vídeos nas redes sociais, mas durante a entrevista para o jornalista, Sâmi disse acreditar que tais vídeos não foram filmados com autorização.

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