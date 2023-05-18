Amanda e Cara de Sapato vivem romance secreto, diz site

Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23 Crédito: Instagram/@caradesapato

Amanda Meirelles e Cara de Sapato estão vivendo um romance secreto e à distância. A informação é do portal Extra, que publicou nesta terça (16) que o suposto casal combinou de esperar um pelo o outro, sem ficar com outras pessoas. O lutador retornou para Miami, nos Estados Unidos, para treinar e a campeã do BBB23 permanece no Brasil.

Ainda segundo o portal, os familiares e amigos de Amanda e Cara de Sapato sabem do relacionamento mas, até momento, eles não assumiram oficialmente. Os dois se despediram na casa do ex-BBB Fred Bruno, em São Paulo, antes da viagem dele.