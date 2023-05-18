"Eu mudo": jovem do ES viraliza com trollagem de término nas redes sociais

Casal capixaba viraliza nas redes sociais com trollagem Crédito: Reprodução de Vídeo/TikTok/@ofcmarioliveira

Um casal de Vila Velha virou um dos assuntos mais falados das redes sociais, na última semana, por conta de uma pegadinha. Em um vídeo que circulou pela internet, e que agora soma mais de 400 mil visualizações, Mariana Oliveira "trolla" Diego Fortes fingindo que vai terminar o relacionamento de sete anos.

Ao HZ, os capixabas compartilharam que já investem na produção de vídeos para a internet há dois anos e que vídeos como este são comuns entre eles. O assunto término, porém, nunca tinha entrado na brincadeira e assustou realmente Diego. Por isso, a reação do rapaz, que responde “eu mudo”, quando a noiva diz que está cansada do jeito dele, surpreendeu até mesmo Mariana e mexeu com os internautas. Confira abaixo a trollagem:

Juntos, Mariana e Diego somam mais de 30 mil seguidores no Instagram, 85 mil no TikTok e 40 mil inscritos no YouTube. Segundo ela, quem os acompanha já está acostumado a ver vídeos da reação do rapaz, por isso, ela achou que fosse uma boa ideia.

"Meu conteúdo é muito sobre o nosso relacionamento. A gente grava vídeos meus fazendo brincadeiras com ele ou de algum assunto polêmico, de nós dois fazendo alguma coisa juntos. A galera sempre gosta muito de ver como ele reage às coisas e aí eu pensei em fazer esse vídeo e ver o que dava (…) Eu não criei tanta expectativa, o máximo era que ele ia zoar com a minha cara,", contou.

Diego, por sua vez, disse que estava trabalhando normalmente e não esperava que aquilo fosse uma brincadeira: "Por isso, realmente fiquei preocupado", inicia.

"Eu fiquei completamente confuso porque, como eu estava editando um vídeo no computador, eu estava em outro universo. Ela falou como se fosse o assunto mais normal do mundo e foi tão absurdo que eu não tive nem argumento para questionar ela. O que se passava na minha cabeça era: 'Não é possível que isso está acontecendo'. A gente conversa muito, ela não iria terminar falando 'eu cansei de você'", detalhou.

Sobre a frase que arrancou suspiros de alguns internautas, o "eu mudo", Diego explicou que foi muito natural e que, se fosse preciso, mudaria seu jeito pelo relacionamento.

"Faz parte do nosso relacionamento a gente se adequar um ao outro. Se tem alguma coisa incomodando, eu mudo, é só falar. Não é nenhuma novidade para a gente", disse.

Questionada se está realmente cansada do companheiro, Mariana logo responde rindo: “Óbvio que não! Quero casar, ter filhos e ficar velhinha com ele".

REPERCUSSÃO NA INTERNET

Apesar do vídeo ter sido gravado e publicado no dia 11 de maio, a publicação começou a ganhar repercussão na internet no último domingo (15), quando outros perfis compartilharam a trollagem no Twitter. Os usuários da plataforma, porém, se dividiram entre os que gostaram da reação de Diego e os que acharam a brincadeira um absurdo.

"Se soubessem o quando isso desgasta", comentou um internauta. "Essas brincadeiras são as mesmas que a gente não deveria fazer, tipo estar se afogando, machucado...", completou outro. "Eu terminava após descobrir que era brincadeira", publicou outra pessoa.

No time dos que não viram problema na trollagem, os comentários exaltaram a reação do rapaz. "Pelo jeito do menino, você deve valorizar e muito. Apesar de ser uma brincadeira, ele ficou sem reação. Porém, o jeito de falar contigo e demonstrar o carinho por ti, esse rapaz tem um jeito bacana de cuidar de você e do teu relacionamento. E é o que falta nos dias de hoje", comentou um seguidor. "Era só um desses na minha vida e eu não iria querer mais nada!", respondeu outra pessoa.

Ainda em conversa com HZ, Mariana e Diego contaram que não é a primeira vez que recebem "hate" em um vídeo que viraliza. Em dezembro de 2022, um outro vídeo do casal acabou atraindo comentários maldosos. Entre eles, muitos criticando a masculinidade de Diego e outros xingando Mariana.

Mesmo com as mensagens de ódio, os dois disseram que relevam as opiniões e entendem que faz parte da criação de conteúdo para a internet.