Sabrina Sato e João Vicente posam em novo projeto e fãs 'shippam' o antigo casal

Em suas redes sociais, Sato compartilhou um clique dos dois com a legenda: "Tô doida para contar para vocês, né João Vicente?". Crédito: Reprodução @Sabrinasato

Os apresentadores Sabrina Sato e João Vicente de Castro anunciaram nesta sexta-feira, 19, que irão comandar um novo reality para o Globoplay e Multishow. Os fãs aproveitaram para incentivar o casal.

Em suas redes sociais, Sato compartilhou um clique dos dois com a legenda: "Tô doida para contar para vocês, né João Vicente?".

"Sá, não é por nada não, mas eu shippo muito, viu", disse um perfil. "É trabalho... mas eu bem gostaria que fosse algo mais", disse outro internauta.