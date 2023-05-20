Sabrina Sato e João Vicente posam em novo projeto e fãs 'shippam' o antigo casal

Os apresentadores Sabrina Sato e João Vicente de Castro anunciaram nesta sexta-feira, 19, que irão comandar um novo reality para o Globoplay e Multishow. Os fãs aproveitaram para incentivar o casal.
Em suas redes sociais, Sato compartilhou um clique dos dois com a legenda: "Tô doida para contar para vocês, né João Vicente?".
"Sá, não é por nada não, mas eu shippo muito, viu", disse um perfil. "É trabalho... mas eu bem gostaria que fosse algo mais", disse outro internauta.
"Você tá pronto para amar? Seu novo reality está chegando...Let Love", disse Sabrina Sato na legenda.