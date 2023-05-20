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Após 47 anos

Dennis Carvalho revela mágoa com a Globo após demissão: 'Merecia mais respeito'

Diretor também falou sobre a experiência de acordar no hospital após um mês de internação em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 09:01

O diretor Dennis Carvalho
Dennis Carvalho contou ter ficado entre a vida e a morte durante o período hospitalizado. Crédito: Greg Salibian/Folhapress
O diretor e ator Dennis Carvalho falou pela primeira vez sobre a experiência de ficar internado em estado grave por complicações de um quadro de pneumonia ao final de 2022 e de sua saída da TV Globo após 47 anos. Em depoimento à Veja, o diretor revelou mágoa com a emissora após a demissão.
'Toda hora a gente vê notícias de talentos sendo dispensados, e sabia que podia chegar em mim. O Ricardo Waddington, que foi meu assistente e aprendeu muito comigo, me chamou na sala e disse: 'Nós não vamos renovar seu contrato, querido. Preferimos te chamar por obra certa, tá bom?'. O que me restava responder? 'Tá bom', falei, e saí', disse.
Ele achou injusta o seu desligamento da Globo, mas admitiu que não era certo manter diversas pessoas contratadas sem trabalhar. 'Eles deveriam encontrar um meio-termo. Bate um vazio, claro. Sinto saudade das pessoas, do convívio nos estúdios. É inevitável guardar uma certa mágoa. Acho que merecia um pouco mais de respeito', disse.

INTERNADO

O diretor também detalhou o processo da chegada ao hospital até retomar a consciência após ficar em coma induzido. "Em 26 de dezembro, após semanas de um forte cansaço que nunca passava, resolvi procurar um hospital. A última memória que eu tenho é de ter ido dirigindo até lá. A partir desse ponto, deu-se um apagão e não me recordo de mais nada", revelou.
Dennis também contou ter ficado entre a vida e a morte durante o período hospitalizado. "Acordei depois de um mês, no quarto daquele hospital, cercado por meus três filhos e minha ex-­mulher e melhor amiga Deborah Evelyn. Custei a acreditar no que ouvia: tinha ficado em estado gravíssimo e permanecido dias seguidos no delicado equilíbrio entre a vida e a morte. Tenho plena consciência de que ganhei uma segunda chance", afirmou.

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