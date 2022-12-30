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Está internado

Septicemia: o que é a infecção generalizada do ator Dennis Carvalho

Dennis Carvalho está internado e seu estado é grave. Pacientes com a inflamação podem ter sintomas como febre, fraqueza, sonolência, dificuldade para respirar, redução da produção de urina e elevação dos batimentos cardíacos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 11:28

O diretor Dennis Carvalho
O ator Dennis Carvalho está internado no Rio de Janeiro Crédito: Greg Salibian/Folhapress
O ator e diretor Dennis Carvalho, 75, está internado com um quadro de septicemia, infecção generalizada grave do organismo, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, no jornal O Globo. De acordo com o jornalista, o estado de saúde do diretor é "muito delicado".
A septicemia, mais conhecida como sepse, é uma inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no abdômen, na bexiga, na pele ou no sistema nervoso central. O problema foi apontado como a causa da morte do autor Gilberto Braga. "A sepse é popularmente conhecida como infecção generalizada. O nosso sistema imunológico é ativado para combater a infeção e quando isso ocorre de maneira exacerbada a própria inflamação gerada pode agredir os nossos órgãos levando a quadros de falência dos órgãos", diz o médico intensivista Bruno Tomazelli, do Vitória Apart Hospital.
O médico explica que pacientes com sepse podem ter sintomas como febre, fraqueza, sonolência, dificuldade para respirar, redução da produção de urina, pressão baixa e elevação dos batimentos cardíacos. " Pacientes com quadro de infecções devem ficar atentos aos sinais e sintomas. E procurar o pronto-socorro imediatamente para serem avaliados com exames e atendimento médico de urgência". Bruno Tomazelli ressalta que, quando não identificada precocemente e iniciado o tratamento, a sepse pode levar à falência de órgãos e óbito.
A infectologista Martina Zanotti explica que sepse é uma resposta exagerada do organismo a algum agente infeccioso, causando comprometimento na função de órgãos. Vários tipos de infecções podem causar a sepse, como pneumonia, infecção urinária, infecção abdominal e meningites. 
"A principal forma de prevenção é manter o calendário vacinal em dia. Vacinar contra a pneumonia, a meningite e a gripe é fundamental. Outra medida importante é procurar atendimento médico imediato caso apareça algum sintoma", diz Martina Zanotti.
O tratamento geralmente é feito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte clínico a base de hidratação endovenosa e antibioticoterapia. Casos mais graves podem precisar de drogas para elevar a pressão, intubação e hemodiálise.

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