Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidados

Dor de garganta no verão? Veja dicas de como fugir do problema

Para evitar a dor, a dica é optar por ambientes limpos e arejados, e fuja dos ventiladores. Também é recomendado evitar falar alto, bebidas alcoólicas e cigarro, além de se hidratar bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 14:06

dor de garganta
As infecções virais são as mais comuns de aparecerem no verão Crédito: Shutterstock
Verão, praia, piscina, sol de manhã e chuva no fim do dia, mudança brusca de temperatura... Apesar de para muitos a estação mais quente do ano ser sinônimo de férias e descanso, em outros ela chega acompanhada de dor de garganta.
Cerca de 30% dos brasileiros têm alguma alergia respiratória, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai). E são essas pessoas, mais sensíveis a variação de temperatura, que tendem a sofrer nessa época do ano.
“O ar-condicionado e os ventiladores podem ser responsáveis pela evolução de quadros respiratórios. Além disso, é importante lembrar que ambos, sem a devida manutenção, podem direcionar ácaros, poeiras e fungos até você”, diz o médico Ullyanov Toscano, especialista em cabeça e pescoço.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a rinite atinge até 40% da população global, enquanto a asma é considerada um grande problema de saúde no mundo. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde (MS) indica que mais de 20 milhões de brasileiros são asmáticos.
Para quem trabalha em ambientes corporativos e refrigerados, colocar o casaco em um dia quente pode ser um sinal de alerta. “O ar-condicionado está ali para melhorar as condições locais de trabalho, no entanto, toda refrigeração que vai além do agradável pode acarretar alguns malefícios. O choque térmico, ao transitar do calor extremo para um ambiente climatizado, favorece as indesejáveis crises alérgicas, como rinite, sinusite e bronquite, por exemplo”, diz o médico.

INFECÇÕES VIRAIS

As infecções virais são as mais comuns de aparecerem no verão. “Muito se deve ao fato de que, em países quentes, as pessoas costumam se aglomerar em ambientes fechados e refrigerados”, comenta o médico ao sinalizar o motivo de termos mais dor de garganta nessa época do ano.
Se você estiver sofrendo com o problema, a dica é: “evitar falar alto, bebidas alcoólicas e cigarro, além de se hidratar bem”, afirma o especialista que é categórico ao dizer que consumir líquido gelado não vai agravar o seu quadro.
Para evitar a dor, opte por ambientes limpos e arejados, e fuja dos ventiladores. “Ele é bastante negativo, pois faz uma dispersão de partículas, como mofo, ácaro e poeira. Se a dor de garganta aparecer em dias quentes, você pode lançar mão do ar condicionado, desde que o aparelho esteja bem higienizado e com a umidificação correta do ambiente”, finaliza.

Veja Também

Gastrite, úlcera ou refluxo? Entenda as diferenças e como identificar cada doença

Saiba como evitar o surgimento de doenças de pele no verão

Conjuntivite: entenda por que casos aumentam no verão e veja como prevenir

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Verão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados