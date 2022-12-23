Conjuntivite: entenda por que casos aumentam no verão e veja como prevenir

Casos de conjuntivite aumentam no verão, de acordo com especialista Crédito: Freepik

A presença de pessoas em ambientes úmidos, somada às aglomerações em locais abertos, como praias e piscinas, faz com que os períodos mais quentes do ano sejam propícios para surtos de conjuntivite, uma inflamação da membrana conjuntiva, que reveste o globo ocular e a parte interna da pálpebra.

Segundo a oftalmologista da Unimed Vitória Hanna Teodoro, a falta de higienização das mãos e o compartilhamento de objetos pessoais contribuem para aumentar as chances de contágio. Portanto, é necessário tomar todos os cuidados.

A especialista explica que existem dois tipos de conjuntivite: as alérgicas, que não são transmissíveis e que são comuns em pacientes com quadros alérgicos sistêmicos, como a rinite; e as contagiosas, as responsáveis por surtos durante o calor. "Elas são causadas por bactérias, fungos ou vírus", acrescenta.

Ah, sim, é preciso ficar ligado nos principais sintomas da doença, como olhos vermelhos, lacrimejamento, secreção ocular (remela ou pus), sensação de areia nos olhos e pálpebras inchadas.

A inflamação afeta, inicialmente, um dos olhos, mas geralmente pode espalhar para o outro olho na tentativa de limpar a secreção ocular com a mesma mão já contaminada. A oftalmologista pontua que a conjuntivite pode deixar sequelas.

"Em alguns casos, ocorre o envolvimento da córnea, a qual é a camada mais externa do olho, denominada ceratite. Geralmente, a ceratite é superficial e melhora com o tratamento, mas em uma pequena parcela da população pode haver comprometimento mais profundo das camadas da córnea e causar cicatrizes que podem afetar a visão", alerta Hanna Teodoro.

A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO

Conforme a médica, a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool antisséptico é fundamental para a prevenir a inflamação e o contágio com pessoas próximas. Também é aconselhável evitar coçar os olhos.

"Não é recomendado usar toalhas para limpar os olhos, mas sim lenços descartáveis, sendo necessário trocar a toalha de banho diariamente e não compartilhar com outras pessoas. A regra é a mesma para outros itens pessoais, como travesseiros, maquiagens e óculos de sol", alerta a oftalmologista.

Outra forma de prevenir a conjuntivite é não cumprimentar com as mãos ou dar beijos em quem está com os olhos vermelhos ou secretivos e evitar locais com aglomeração, incluindo shoppings, escolas, cinemas, praias ou piscinas.

Oftalmologista Hanna Teodoro diz que evitar locais com aglomeração é importante para a prevenção da doença Crédito: Acervo pessoal

Hanna explica que, ao perceber uma conjuntivite, as pessoas não devem utilizar colírios que já tenham em casa. O correto é procurar um oftalmologista para obter um diagnóstico garantido.

"Nem todo olho vermelho é conjuntivite e certos colírios, se forem usados em algumas condições específicas, podem agravar o caso e afetar de forma permanente a visão ou desencadear outros problemas oftalmológicos, como o glaucoma (se ocorrer uso indiscriminado e prolongado de colírios com corticoides)", pontua.