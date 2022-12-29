Saiba como evitar o surgimento de doenças de pele no verão

Com a exposição ao sol, é comum aparecerem doenças de pele, como o melasma Crédito: Shutterstock

Nada como colocar uma roupa de praia básica (de preferência as que estão na moda), passar um protetor solar e curtir uma "praiana" o dia inteiro. Se existe coisa mais gostosa nesta época do ano, "HZ" desconhece. Se estivermos acompanhados de uma bebida estupidamente gelada, então, abalou geral!

Mas.... (sempre tem um mas) a combinação de sol e calor intenso - e até excessivo - no verão pode ser um estímulo para o surgimento de problemas na pele, que vão desde manchas até doenças, como micoses. Conversamos com a dermatologista da Unimed Vitória, Juliana Drumond, e, durante o bate-papo, ela nos relatou os problemas que mais podem ser agravados durante a estação mais quente do ano e, o que é melhor, como eles podem ser evitados.

Juliana explica que, durante o verão, a pele fica mais suada e quente devido ao calor e à umidade, o que por si só já torna a pele um ambiente mais propício à proliferação dos fungos causadores das micoses. "Soma-se a isso o uso de roupas molhadas e úmidas, que agravam a situação", acrescenta a médica.

Neste caso, a melhor forma de prevenção, segundo a especialista, é justamente evitar o uso prolongado de roupas úmidas e suadas e ficar em ambientes frescos sempre que possível.

O calor também aumenta a incidência das brotoejas, principalmente em bebês, causando bastante desconforto aos pequenos. Normalmente, elas aparecem em áreas pequenas, como as dobras do corpo, onde há acúmulo de suor e umidade.

"Neste caso, assim como para as micoses, é importante não usar roupas úmidas e ficar em ambientes mais frescos. Usar roupas leves também é essencial", diz a dermatologista.

ACNES E MELASMAS

Com o calor, a pele tende a ficar mais oleosa, o que por si só contribui para o surgimento ou agravamento da acne, também muito comum no verão. Mas, além disso, o excesso do uso de protetor solar também contribui para o problema.

"Muitas pessoas usam o filtro solar inadequado para o seu tipo de pele. Nestes casos de aumento da acne, existem sabonetes específicos que podem ajudar no controle e a escolha do filtro correto faz toda a diferença. Por isso, um dermatologista deve ser consultado", avalia.

Segundo a dermatologista Juliana Drumond, as doenças de pele mais comuns no verão são micoses, acnes, manchas e brotoejas Crédito: Acervo pessoal

A exposição ao sol também pode provocar o aparecimento de melasmas, aquelas manchas escuras na pele, que, normalmente, aparecem no rosto, em regiões como testa, bochecha, queixo e nariz.