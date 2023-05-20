‘Vou parar um bom tempo’, diz Faustão sobre saída da Band

O apresentador Faustão quer descansar Crédito: Twitter/@faustaonaband

O apresentador também falou do trabalho. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. A Band dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", disse. A emissora continuará investindo em novos projetos de entretenimento.

Segundo o UOL, o atração deverá ser apresentada por seu filho, João Guilherme Silva, e pela jornalista Anne Lottermann, que atualmente são coapresentadores. Já em julho, deverão ser apresentadas reprises - e para o segundo semestre, um novo programa diário ocupará o mesmo horário.