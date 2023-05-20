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‘Vou parar um bom tempo’, diz Faustão sobre saída da Band

Segundo o apresentador, o momento é de descanso e não de acerto com nenhuma outra emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 12:44

O apresentador Faustão está com Covid-19
O apresentador Faustão quer descansar Crédito: Twitter/@faustaonaband
Após anunciar o seu desligamento da Band, onde ficou um ano e meio no ar, o apresentador Faustão quer descansar. Segundo ele, o momento é de descanso e não de acerto com nenhuma outra emissora. “Eu tô na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente curtir os amigos, curtir a família. Estava num ritmo muito acelerado", disse ele em entrevista ao portal Notícias da TV.
O apresentador também falou do trabalho. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. A Band dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", disse.  A emissora continuará investindo em novos projetos de entretenimento. 
Segundo o UOL, o atração deverá ser apresentada por seu filho, João Guilherme Silva, e pela jornalista Anne Lottermann, que atualmente são coapresentadores. Já em julho, deverão ser apresentadas reprises - e para o segundo semestre, um novo programa diário ocupará o mesmo horário.
Faustão na Band teve estreia em janeiro de 2022, sofreu com baixas audiência, dispensa total do balé, e princípio de incêndio nos bastidores. O programa marcou o retorno do apresentador na emissora após quase 20 anos, quando apresentou Perdidos na Noite. 

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