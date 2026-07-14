Mulher conta como segurou marido sugado para fora de avião: 'Se morrermos, morreremos juntos'

Casal voltava de férias na Grécia, segundo a imprensa da Sérvia Crédito: Facebook/Karović Ljubisa

Uma mulher segurou seu marido pelas pernas, enquanto ele era quase sugado pela cabeça para fora, em pleno voo , da cabine de um avião da companhia aérea irlandesa Ryanair, na última sexta-feira (10/7).

Ela contou que "metade do corpo dele estava saindo do avião".

Svetlana Grković viajava com seu marido, Ljubisa Karović, de Tessalônica, na Grécia, para Memmingen, na Alemanha. Ela relatou à rádio e TV pública grega ERT que ele ficou "fora até o peito" por dois minutos.

"Reagi imediatamente e agarrei suas pernas", ela conta. "Pensei: 'Se morrermos, morreremos juntos", declarou ela ao portal sérvio Nova.

Grković afirma que, com a ajuda de dois outros passageiros, ela conseguiu puxar seu marido de volta para dentro da aeronave, depois que ele perdeu a consciência três vezes.

"A menina que estava sentada ao lado dele o segurava pela mão", prosseguiu Grković para a ERT.

"Três de nós estávamos puxando meu marido para dentro. As máscaras de oxigênio caíram, e o caos se espalhou."

"Eles colocaram uma mala contra a janela, mas ela foi sugada", relata ela.

Para Grković, parecia que parte do motor do avião havia quebrado, esmagando a janela ao lado do seu marido e causando a descompressão da cabine. Outros passageiros também relataram terem ouvido algo que parecia uma explosão.

Um consultor técnico indicado pela família acredita que o incidente tenha começado com uma falha no motor direito da aeronave, que fez fragmentos atingirem e estilhaçarem a janela, antes da rápida perda de pressão da cabine. Os investigadores não confirmaram esta versão.

Os passageiros contaram à imprensa local que Karović havia mantido seu cinto de segurança afivelado, o que ajudou as pessoas a bordo a mantê-lo na cabine, enquanto sua cabeça e seus ombros estavam do lado de fora.

Svetlana Grković conta que seu marido, de 61 anos, ficou "seriamente ferido e em choque".

"O importante para mim é que ele está vivo... Sua mão, particularmente, está seriamente ferida, e ele tem queimaduras. Ele não consegue se comunicar, não se lembra de tudo o que aconteceu."

Ela declarou à ERT que "sempre que ele ouve falar em aviões, começa a tremer".

"Meu estado psicológico também é ruim... Temi por nossas vidas. Tive medo que o avião fosse cair."

O voo da Ryanair estava no ar há cerca de dez minutos, segundo os dados de rastreamento, quando caiu abruptamente 2,7 mil metros (9 mil pés).

Em declaração, a empresa afirmou que seu voo de sexta-feira passada de Tessalônica para Memmingen retornou "pouco depois da decolagem, quando uma janela da cabine de passageiros se soltou durante o voo".

"A aeronave aterrissou normalmente, e os passageiros retornaram para o terminal. Um passageiro recebeu assistência médica em terra, em Tessalônica", afirmou a Ryanair.

"Percebemos imediatamente que houve uma descompressão", contou outra passageira, Christina, à Rádio Tessalônica.

"Houve gritos... Por um momento, achei que alguém tivesse aberto a porta de emergência por acidente."

Outra passageira, Sofia, declarou à Rádio Tessalônica: "Pensamos que o avião estivesse caindo. A descompressão foi muito forte. Não conseguíamos respirar".

"O homem que ficou ferido estava sangrando e perdeu a consciência várias vezes, provavelmente devido à falta de oxigênio e ao choque", segundo ela.

Acredita-se que a aeronave tenha 18 anos de idade. Ela era operada pela Malta Air, subsidiária da Ryanair.

A operadora do aeroporto de Tessalônica, Fraport Greece, declarou que "o incidente está, agora, sendo investigado pela Autoridade de Investigações de Segurança Aérea e Ferroviária da Grécia".

Ljubisa Karović ainda está no hospital, segundo a imprensa local. A investigação sobre as causas do acidente continuam.

Como a aeronave é um Boeing 737-800 de construção americana e o incidente ocorreu no espaço aéreo da Macedônia do Norte, membros de diversos órgãos de aviação internacional participam da investigação. Eles incluem a Boeing , a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e a Agência de Segurança Aérea da União Europeia.