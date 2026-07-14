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5 benefícios da prática de yoga para as mães

Atividade pode contribuir para o bem-estar, a mobilidade e a regulação emocional antes, durante e após a gestação

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 18:15

Portal Edicase

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Publicado em 

14 jul 2026 às 18:15
Práticas integrativas, como o yoga, podem promover mais bem-estar físico e emocional antes, durante e após a gestação (Imagem: Momentum studio | Shutterstock)
Práticas integrativas, como o yoga, podem promover mais bem-estar físico e emocional antes, durante e após a gestação Crédito: Imagem: Momentum studio | Shutterstock
Com a busca por uma gestação mais saudável e uma recuperação pós-parto mais equilibrada, práticas integrativas têm conquistado espaço na rotina de muitas mulheres. Entre elas, o yoga se destaca por contribuir para o bem-estar, a mobilidade e a regulação emocional, especialmente quando adaptado a cada etapa do processo.
“O yoga auxilia as mães antes, durante e depois da gestação, tanto em relação à saúde física quanto à saúde mental”, afirma o fundador do Método Kaiut Yoga, Francisco Kaiut. A seguir, ele compartilha cinco benefícios da prática de yoga em cada fase da maternidade. Confira!

1. Redução do estresse e da ansiedade

A maternidade costuma envolver várias mudanças intensas, inseguranças e novas responsabilidades. Técnicas respiratórias e momentos de presença ajudam a reduzir a tensão emocional. “Mães vivem muitas demandas ao mesmo tempo. O yoga oferece ferramentas para desacelerar e reorganizar mente e corpo”, destaca Francisco Kaiut.

2. Melhora da mobilidade e do conforto corporal

Durante a gestação, alterações posturais e ganho de peso podem gerar desconfortos na lombar, nos quadris e nas pernas. Nesse sentido, movimentos adaptados auxiliam na mobilidade e no alívio de tensões. “O corpo muda rapidamente durante esse período, e manter as articulações e a musculatura funcionais faz diferença no conforto diário. No pós-parto, a retomada gradual também pode ser muito favorecida”, afirma.

3. Fortalecimento da conexão com o corpo

Uma das bases do yoga é desenvolver percepção corporal. Isso ajuda a mulher a entender limites, necessidades e sinais físicos em cada fase. “Quando a mulher aprende a ouvir o corpo, tende a atravessar esse ciclo com mais consciência e segurança. Essa conexão pode contribuir, inclusive, para melhores escolhas de autocuidado”, explica Francisco Kaiut.
O yoga pode ajudar na recuperação do sono (Imagem: fast-stock | Shutterstock)
O yoga pode ajudar na recuperação do sono Crédito: Imagem: fast-stock | Shutterstock

4. Apoio à qualidade do sono

Sono fragmentado e cansaço são comuns especialmente após o nascimento do bebê. Por isso, práticas leves de respiração e relaxamento podem ajudar no descanso. “O descanso nem sempre depende apenas da contagem de horas dormidas. Relaxar profundamente também é uma forma de recuperar energia. Mesmo poucos minutos diários podem gerar impacto positivo”, reforça.

5. Espaço de cuidado para quem cuida de todos

Muitas mães colocam as próprias necessidades em último plano. Nesse contexto, o yoga pode funcionar como um momento reservado de atenção pessoal. “A maternidade exige entrega, mas a mãe também precisa ser cuidada. Quando ela se fortalece, toda a dinâmica familiar se beneficia. Criar esse espaço pode favorecer equilíbrio emocional e bem-estar geral”, completa Francisco Kaiut.

Maternidade com mais suporte e consciência corporal

Cada mulher vive a maternidade de uma forma única, mas as práticas integrativas têm se tornado aliadas muito importantes para atravessar esse período com mais saúde e presença. “O yoga não busca perfeição. Ele oferece recursos para que a mulher viva cada fase com mais estabilidade e qualidade de vida”, finaliza Francisco Kaiut.
Por Angela Rocha

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