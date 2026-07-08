Information Society promete noite de nostalgia em Vitória com hits que marcaram gerações

Os fãs de música eletrônica já têm um compromisso marcado em Vitória. Na próxima sexta-feira (17), a formação original do Information Society, uma das bandas mais icônicas das décadas de 1980 e 1990, sobe ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 19h. O show promete reunir sucessos que marcaram época e embalar o público em uma noite dedicada aos clássicos do grupo. Os ingressos estão à venda no site Articket.
Formado por Kurt Harland, Paul Robb e James Cassidy, o Information Society é reconhecido mundialmente pela união de música, estética futurista e o movimento cyberpunk. Com repertório de clássicos como “What’s on Your Mind (Pure Energy)”, “Walking Away”, “Running”, e outros, o grupo se tornou um dos nomes mais reconhecidos do synthpop.
Além do Information Society, o evento contará com abertura da banda Sheep & Parafina, e apresentações de Thea Austin e do cantor Noel.
A relação da banda com o público brasileiro é longa. Em 1991, o Information Society protagonizou um dos momentos mais marcantes do Rock in Rio II ao se apresentar para mais de 100 mil pessoas no Maracanã, dividindo a programação do festival com nomes como Prince e Guns N’ Roses.
SERVIÇO
Information Society, Thea Austin e Noel em Vitória
Atrações: Information Society, Thea Austin e Noel. Abertura banda Sheep & Parafina
Data: 17 de julho, sexta-feira
Abertura dos portões: 19h
Local: Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória
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