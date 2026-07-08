Procurado por matar jovem por vingança em Vila Velha é preso na Serra

Foragido da Justiça por envolvimento em um assassinato no bairro Santa Rita, em Vila Velha, Iago Augusto Pereira Amorim, conhecido como “Boquinha”, de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar em Carapebus, na Serra, na última terça-feira (7). Segundo as investigações, o crime, registrado no ano passado, foi motivado por vingança.





A vítima foi Jhonatas dos Santos Almeida, de 20 anos, morto a tiros após, segundo a Polícia Civil, "trocar de lado" no mundo do crime. As investigações apontam que ele integrava o Terceiro Comando Puro (TCP) e atuava na região de Santa Rita. Tempos depois, passou a fazer parte do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção rival. A mudança teria desagradado antigos integrantes do grupo criminoso, que planejaram uma emboscada para matá-lo.





De acordo com a Polícia Civil, seis pessoas participaram do homicídio: duas como mandantes e quatro como executoras, entre elas Iago. Conforme a Polícia Militar, "Boquinha" também é apontado como uma das principais lideranças do TCP em Vila Velha.





Na terça-feira (7), o suspeito foi localizado durante uma operação da Polícia Militar em Carapebus. Com ele, os policiais apreenderam R$ 10.357 em dinheiro, três celulares, uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, cerca de 100 gramas de haxixe e uma balança de precisão.





Segundo a Polícia Civil, Iago foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O mandado de prisão em aberto pelo homicídio também foi cumprido. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.





Confira, abaixo, os investigados apontados pela Polícia Civil como participantes do assassinato de Jhonatas dos Santos Almeida.