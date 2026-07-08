Adolescente envolvido na morte de motorista de app assaltou farmácia na Serra

A Polícia Civil identificou um adolescente de 17 anos como o segundo suspeito de envolvimento no latrocínio do motorista de aplicativo José Sena Filho, de 42 anos, em Vista da Serra II, na Serra, em 19 de junho. Conforme as investigações, o jovem é o autor do assalto armado a uma farmácia em Jardim Bela Vista, no mesmo município.





Imagens de câmera de segurança mostram ele ameaçando clientes e funcionários do local com uma submetralhadora caseira (veja acima). Foram roubados celulares, dinheiro do caixa e até caixas de chocolate. O nome do suspeito não foi divulgado, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).





O outro suspeito de participação no crime, João Pedro Brandão Forechi, de 21 anos, foi preso na madrugada da última sexta-feira (3), na Serra. Com ele, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e uma munição.





Contra João Pedro havia dois mandados de prisão. Um deles foi expedido após o rompimento da tornozeleira eletrônica que ele deveria utilizar. O outro é referente à investigação da morte do motorista de aplicativo.





Segundo o chefe da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), delegado Marco Aurélio Oliveira, as investigações apontam que o grupo do qual João Pedro e o adolescente fazem parte é responsável por, pelo menos, cinco roubos de veículos na Serra.





“Esse grupo foi responsável por diversos crimes na região do Planalto Serrano, Vista da Serra e Serra Sede”, disse o chefe da DFRV.