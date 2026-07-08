Adolescente envolvido na morte de motorista de app assaltou farmácia na Serra

A Polícia Civil identificou um adolescente de 17 anos como o segundo suspeito de envolvimento no latrocínio do motorista de aplicativo José Sena Filho, de 42 anos, em Vista da Serra II, na Serra, em 19 de junho. Conforme as investigações, o jovem é o autor do assalto armado a uma farmácia em Jardim Bela Vista, no mesmo município.
Imagens de câmera de segurança mostram ele ameaçando clientes e funcionários do local com uma submetralhadora caseira (veja acima). Foram roubados celulares, dinheiro do caixa e até caixas de chocolate. O nome do suspeito não foi divulgado, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
O outro suspeito de participação no crime, João Pedro Brandão Forechi, de 21 anos, foi preso na madrugada da última sexta-feira (3), na Serra. Com ele, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e uma munição.
Contra João Pedro havia dois mandados de prisão. Um deles foi expedido após o rompimento da tornozeleira eletrônica que ele deveria utilizar. O outro é referente à investigação da morte do motorista de aplicativo.
Segundo o chefe da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), delegado Marco Aurélio Oliveira, as investigações apontam que o grupo do qual João Pedro e o adolescente fazem parte é responsável por, pelo menos, cinco roubos de veículos na Serra.
“Esse grupo foi responsável por diversos crimes na região do Planalto Serrano, Vista da Serra e Serra Sede”, disse o chefe da DFRV.
Em depoimento, João Pedro negou participação no latrocínio. No entanto, de acordo com o delegado, a investigação reuniu depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e outros elementos que indicam o envolvimento dele no crime.
Ainda segundo a polícia, câmeras de videomonitoramento registraram João Pedro deixando o local do crime acompanhado do adolescente, que já foi identificado.
Em relação ao adolescente, a Polícia Civil informou que já adotou as medidas judiciais cabíveis para responsabilizá-lo pelos crimes investigados.
Crime
José Sena Filho foi morto na noite de 19 de junho, após aceitar uma corrida no bairro Planalto Serrano, por volta das 21h40. Segundo a investigação, ele permaneceu sob o domínio dos criminosos até cerca das 22h30, quando foi baleado e abandonado no bairro Vista da Serra II.
"Acreditramos que os criminosos tentaram fazer a transferência pelo aplicativo. Porém, como a vítima não dispunha de valores, conforme informações passadas pelos familiares, muito provavelmente ela entrou em desespero em algum momento, reagiu ao crime e infelizmente foi baleada de forma fatal", afirmou o delegado Marco Aurélio Oliveira.
Natural da Bahia, José Sena era missionário de uma igreja no bairro Carapina Grande, na Serra. Horas antes de ser assassinado, ele havia participado da entrega de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.
Após ser baleado, o motorista teve o carro e o celular roubados. Mesmo ferido, conseguiu pedir ajuda a moradores e policiais militares, mas morreu antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).