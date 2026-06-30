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Criminoso com submetralhadora caseira assalta farmácia e rende clientes na Serra

Câmera de segurança registrou o momento em que suspeito roubou celulares, dinheiro e até caixas com chocolate

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 07:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2026 às 07:34

Uma farmácia foi assaltada no bairro Jardim Bela Vista, na Serrana noite de segunda-feira (29). Câmeras de segurança (veja acima) registraram a ação de um criminoso armado com uma submetralhadora caseira. Durante o roubo, ele levou celulares de clientes e funcionários, dinheiro do caixa e até caixas de chocolate.


As imagens mostram o suspeito entrando no estabelecimento e apontando a arma para um cliente, de quem roubou o celular. Em seguida, ele pega a carteira de outro homem que estava próximo ao balcão e rende os dois funcionários da farmácia, que entregam mais dois celulares e R$ 260 em dinheiro.


Segundo testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e pararam a cerca de 10 metros da farmácia. Enquanto um permaneceu na moto, o outro desceu, anunciou o assalto e abordou um idoso que estava sentado próximo ao corrimão da entrada.


Um dos clientes, o vaqueiro Walter Lima, contou que foi rendido pelo criminoso antes mesmo de entrar na loja. "Pegou meu celular, levou o celular da farmácia e saiu tranquilo", relatou.


As imagens também mostram o suspeito pegando algumas caixas de chocolate, colocando os produtos dentro da mochila e deixando o local.


A proprietária da farmácia, que preferiu não se identificar, afirmou que os funcionários ficaram traumatizados com o assalto e estão com medo de voltar ao trabalho.


Conforme apuração da TV Gazeta, este foi o segundo assalto registrado no estabelecimento em um intervalo de três meses. O crime anterior ocorreu em abril, pouco antes do horário de fechamento da loja.


As polícias Civil e Militar foram procuradas para informar se houve identificação ou prisão dos suspeitos, mas, até a publicação desta reportagem, não houve retorno. 


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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