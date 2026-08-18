Laura Cardoso morreu aos 98 anos sem nunca se aposentar, com método 'doído' e 'trabalhoso' de atuação

Nos últimos anos, a atriz já havia adotado um ritmo mais lento — sua última novela foi A Dona do Pedaço, de 2019, na qual entrou já na metade da trama. Mas, até o ano passado, ela continuava trabalhando — seu último papel foi o de uma idosa abandonada pela filha em um ponto de ônibus, no curta-metragem Dona Rosinha.