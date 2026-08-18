'É provavelmente meu último ano no futebol', afirma Cristiano Ronaldo





Cristiano se prepara para retornar à temporada depois de defender Portugal na Copa do Mundo da América do Norte. Além do time saudita e da seleção portuguesa, Ronaldo fez história com as camisas de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus. É hoje um dos jogadores mais bem pagos do esporte mundial e ainda tem o sonho de alcançar os mil gols na carreira. Segundo dados extraoficiais, a conta hoje está em 976.