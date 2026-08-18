'É provavelmente meu último ano no futebol', afirma Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo afirmou que sua carreira está bem perto de terminar "depois de 25 anos de muito sacrifício".
"Este é provavelmente o meu último ano no futebol, e quero deixar um legado espetacular", disse em entrevista à revista Vogue, que destacou o discreto casamento do atleta com Georgina Rodríguez no último dia 11.
Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, o atacante português de 41 anos afirma que já tem outros trabalhos para não sentir falta do futebol. Ele tem contrato com o clube até o fim da temporada 2026/27 do futebol saudita, que segue o calendário europeu.
"Como o futebol pode deixar um grande vazio, é preciso preencher o tempo de várias maneiras, não apenas de uma só", afirmou. "Tenho tantas coisas para me manter ocupado que é difícil citar apenas uma."
Cristiano se prepara para retornar à temporada depois de defender Portugal na Copa do Mundo da América do Norte. Além do time saudita e da seleção portuguesa, Ronaldo fez história com as camisas de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus. É hoje um dos jogadores mais bem pagos do esporte mundial e ainda tem o sonho de alcançar os mil gols na carreira. Segundo dados extraoficiais, a conta hoje está em 976.
"Quero curtir o que conquistei, viajar mais, jogar mais padel, que eu adoro", afirmou.