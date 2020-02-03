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Demolições nesta 2ª feira

Veja imagens de como serão os novos quiosques de Itapoã e Itaparica

Os atuais 46 estabelecimentos amanheceram impedidos de funcionar devido a determinação judicial. Nesta segunda-feira (3), a previsão era de dar prosseguimento à retirada das estruturas com a demolição de cinco quiosques para a construção dos novos

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 11:35
Modelo dos novos quiosques que serão construídos na orla de Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura divulga imagens de como serão os novos quiosques de Itapoã e Itaparica
Nesta segunda-feira (03), frequentar quiosques de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, já não é mais possível. Isso porque uma determinação judicial impede o funcionamento dos 46 estabelecimentos existentes na orla e que serão substituídos por 20 novos, que deverão ser entregues até agosto deste ano. Desta forma, este domingo (2) foi o último dia dos comércios no local.
Por meio das redes sociais, a prefeitura da cidade divulgou novas fotos de como ficarão os novos quiosques. Mais modernos, os espaços ganharão nova identidade visual e irão privilegiar a vista para o mar canela verde. Os primeiros quiosques já foram demolidos ainda em novembro do ano passado e nas próximas semanas outros deverão ir abaixo para que o cronograma seja mantido.

Prefeitura divulga novas imagens dos quiosques da Orla de Vila Velha

Há anos o tema é assunto que repercute na cidade. Nos últimos dias, quiosqueiros tentavam protelar o prazo final de funcionamento e prolongar pelo menos até o próximo Carnaval. A tentativa, contudo, não foi atendida e Vila Velha amanheceu sem a abertura dos quiosques.

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DEMOLIÇÕES

Dando prosseguimento à modernização da orla, mais quiosques foram demolidos na manhã desta segunda-feira. Logo cedo, perto das 8 horas, pelo menos dois foram colocados abaixo. Segundo a prefeitura, serão pelo menos cinco a serem derrubados nesta segunda. Outros deverão ter o mesmo destino nos próximos dias.

Por decisão da Justiça Federal, quiosques de Itapoã e Itaparica são demolidos

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