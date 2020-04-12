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Pandemia

Brasil registra 99 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

No boletim do Ministério da Saúde também foram contabilizados 1.442 novos casos da doença em apenas um dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 19:44

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 19:44

Coronavírus - Covid19
A disseminação do novo coronavírus no país está em ritmo acelerado e registrou mais de mil casos em apenas um dia Crédito: Olga Lionart/Pixabay
O Brasil registrou 99 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19) e 1.442 novos casos da doença nas últimas 24 horas, segundo informações do Ministério da Saúde neste domingo (12). 
Com isso, em todo o país, o número de mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 1.223 com um total de 22.169 casos. No dia anterior, eram 20.727 casos confirmados.
O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado, com 8.755 casos e 588 mortes, seguido por Rio de Janeiro (2.855 e 170 óbitos), Ceará (1.676 e 74 ) e Amazonas ( 1.206 e 62).
Neste sábado (11), a adesão da população de São Paulo ao isolamento social como forma de evitar a propagação do novo coronavírus ficou em 55%. Na quinta-feira, o índice de isolamento social atingiu apenas 47%. O governo de São Paulo afirma que o ideal é 70% de isolamento para conter o avanço da doença no Estado, o mais afetado no País, com o maior número de mortes e casos confirmados.

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A taxa de isolamento vem sendo medida pelo governo paulista com o apoio das operadoras de telefonia e é referente a 40 cidades com população acima de 30 mil habitantes. Em nenhuma delas o índice chegou aos 70%. As cidades com o menor índice neste sábado foram Limeira e Presidente Prudente, interior do Estado, com apenas 47% de isolamento. Já São Vicente foi a cidade com o maior índice, 62%.
Na última quinta-feira (9) o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometeu tomar medidas mais rigorosas caso a adesão popular ao isolamento social não cresça espontaneamente nesta semana. Entre essas medidas estão a aplicação de multa e até a prisão de quem desrespeitar o distanciamento, visto como essencial para mitigar a propagação do novo coronavírus. "Espero que não tenhamos que chegar nesse patamar, mas se for necessário faremos em defesa da vida."

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