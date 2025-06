Guarda-vidas fazem protesto e anunciam greve em Vila Velha

De acordo com o Sindilimpe-ES, sindicato que representa os trabalhadores, o serviço de salva-vidas é ininterrupto, o que impede os profissionais de se ausentarem para almoçar sem colocar em risco a segurança dos banhistas. De acordo com o Sindicato, 70% dos profissionais da área (140 pessoas) paralisaram as atividades.>

O sindicato informou, em nota, que o motivo dado pela empresa responsável pela terceirização do serviço para a interrupção do pagamento, foi porque a gestão municipal interrompeu o repasse dos recursos. Na mesma nota, salientou que o secretário de Gabinete de Prefeito, Samuel Paiva, marcou uma nova reunião para quinta-feira (12), mas os trabalhadores decidiram manter a greve até que as demandas sejam atendidas. Além do pagamento, a categoria reivindica a instalação de postos elevados e banheiros químicos. A prefeitura foi questionada sobre o ato, porém não houve retorno até a publicação.>