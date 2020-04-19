Sérgio Vidigal perde ou ganha com entrada de Amaro Neto na Serra?

Sérgio Vidigal diante do enigma de Amaro Neto Crédito: Amarildo

Segundo essa concepção, o dano que Amaro pode impor a Vidigal nas classes de mais baixa renda é limitado: só vai até certo ponto. Além disso, competindo com Amaro, a perda que o ex-prefeito pode sofrer nesses segmentos será muito menor que o ganho que ele pode obter junto às classes de mais alta renda.

Essa interpretação leva em conta um fator: o bairrismo do eleitor serrano. Amaro foi muito bem votado para deputado federal na Serra em 2018. Quase tão bem votado quanto o próprio Vidigal. Mas uma coisa é o voto para deputado (algo muito mais difuso na cabeça do eleitor); outra é o voto para prefeito da própria cidade: o cara que terá que resolver os seus problemas no dia a dia.

Numa eleição paroquial como a da Serra, Amaro pode enfrentar certa resistência mesmo junto aos eleitores de menor poder aquisitivo, que por anos formaram o grosso da audiência do programa policial apresentado por ele e que, durante a campanha, poderiam vê-lo como um candidato “forasteiro”, diferentemente de Vidigal, com a vida pública inteira construída na cidade.

Esse “detalhe”, aliás, certamente será usado à exaustão por adversários de Amaro: há muitos anos ele não mora na Serra, acaba de transferir o título para a cidade e seu vínculo formal com o município é um imóvel comercial que ele mantém no bairro Laranjeiras.

Ao mesmo tempo, se a eleição a prefeito de Vitória em 2016 mostrou algo foi a resistência quase inquebrável que Amaro enfrenta nos estratos sociais de renda mais elevada. Derrotado por margem mínima, o deputado só não tirou de Luciano Rezende (Cidadania) a cadeira de prefeito da Capital porque foi muito mal votado nos chamados “bairros nobres”.

Muito bem: os “bairros nobres” da Serra, onde se concentram as classes A e B*, foram exatamente aqueles onde Vidigal perdeu, de virada, a eleição para Audifax Barcelos (Rede) em 2016.

Nas classes A e B, numa disputa direta contra um candidato com perfil mais “técnico” que o dele – como o próprio Audifax –, o pedetista tende a ter os seus mais fracos resultados, por ser considerado detentor de um perfil mais “populista”. Para o eleitor das classes A e B, Audifax era um candidato mais interessante porque, no imaginário popular, tem um perfil mais técnico e de “gestor” que Vidigal.

Já com Amaro na disputa, a situação pode se inverter: a rejeição das classes A e B, que antes recairiam sobre Vidigal, pode migrar para o outro deputado federal. E, por eliminação, esse eleitor pode engolir em seco e votar em Vidigal, que pode, assim, se beneficiar desse voto por exclusão.

Ao lado de Audifax, Vidigal seria “o populista de esquerda”, “o assistencialista”. No confronto com Amaro, pode virar o político experiente e já testado que já governou a Serra por três mandatos (sendo os dois primeiros bem avaliados). E a pecha de “populista” pode pular para Amaro: um populista de direita (ou sem lado bem definido).

Resumindo: segundo esse ponto de vista, populista por populista, o eleitor da Serra pode preferir votar no candidato que é mesmo da cidade e que já a governou três vezes a votar num candidato outsider e sem histórico como gestor. Aliados de Vidigal apostam nisso.

Todas essas conjecturas só reforçam uma interrogação cuja resposta pode determinar o rumo dessa eleição: se de fato for candidato a prefeito da Serra, qual Amaro virá para essa disputa? Se vier “sério” demais, completamente repaginado, pode perder apelo junto às classes D e E – muito numerosas na Serra. Se pular das telas de TV diretamente nas ruas da cidade, despertará rejeição intransponível das classes A, B e C+.

Eis o dilema.