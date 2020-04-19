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Está isolada

Esposa do deputado federal Da Vitória testa positivo para coronavírus

Mulher está isolada na própria casa, em Colatina. Parlamentar também fez exame, que deu negativo para Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 11:27

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 11:27

O Deputado Federal Josias da Vitória fez teste no último sábado (18) para saber se contraiu o novo coronavírus
O deputado federal Josias da Vitória fez teste no último sábado (18) para saber se contraiu o novo coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram
A esposa do deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) foi diagnosticada com o novo coronavírus. Sem apresentar sintomas da doença, e passando bem, ela está em isolamento social na própria residência, em Colatina.
Seguindo as normas indicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o vice-líder da bancada do Cidadania na Câmara Federal fez os exames para detectar se contraiu a Covid-19 na manhã de sábado (18). 

DA VITÓRIA NÃO TEM COVID-19

Na segunda-feira (20), ele anunciou o resultado: deu negativo.
Na política capixaba, O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), já haviam informado que testaram positivo para a doença.

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