Esposa do deputado federal Da Vitória testa positivo para coronavírus

A esposa do deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) foi diagnosticada com o novo coronavírus. Sem apresentar sintomas da doença, e passando bem, ela está em isolamento social na própria residência, em Colatina.
Seguindo as normas indicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o vice-líder da bancada do Cidadania na Câmara Federal fez os exames para detectar se contraiu a Covid-19 na manhã de sábado (18).
DA VITÓRIA NÃO TEM COVID-19
Na segunda-feira (20), ele anunciou o resultado: deu negativo.
Na política capixaba, O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), já haviam informado que testaram positivo para a doença.