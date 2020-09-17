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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.399 mortes e mais de 122 mil casos

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgados nesta quinta-feira (17) mostram que o Estado já soma 122.471 casos da doença desde o começo da pandemia

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 17:14
Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.399 mortes e 122.471 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (17). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 761 novos casos e 11 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.018 registros da doença, seguida por Serra (14.772), Vitória (14.664) e Cariacica (11.394). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.010 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 112.111 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 351.152 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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