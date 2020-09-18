Servidores da educação da rede estadual do ES vão ser testados para Covid

"A partir da próxima semana, iremos apontar nos municípios onde os trabalhadores irão coletar as amostras de sangue para que 100% deles serão testados", declarou Nésio.

Já o inquérito sorológico será aplicado em trabalhadores e alunos de escolas das redes municipal, estadual e particular e será realizado antes e depois do retorno às aulas no Estado.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, explicou que os trabalhadores das redes de ensino municipal e privada serão testados nas unidades escolares sorteadas nas 13 cidades que representam as microrregiões do Estado. Segundo ele, as medidas anunciadas foram definidas a partir do diálogo aberto com os sindicatos dos professores, Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e União dos Dirigentes Municipais do Espírito Santo (undime-ES).