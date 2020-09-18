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Coronavírus

Servidores da educação da rede estadual do ES vão ser testados para Covid

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (18) pelos secretários de Estado da Educação (Sedu) e da Saúde (Sesa) durante entrevista coletiva

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 12:16
Exame de sangue
Profissionais da rede estadual de Educação terão sangue testado no Lacen e na Fiocruz Crédito: Kasvi
Servidores da educação da rede estadual do ES vão ser testados para Covid
Todos os servidores - professores e funcionários da área administrativa - que atuam na rede pública estadual de ensino vão ser testados para identificar se tiveram ou não contato com o coronavírus. A medida foi anunciada na manhã desta sexta-feira (18) durante entrevista coletiva concedida pelos secretários de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, e da Educação (Sedu), Vitor de Ângelo.
"A partir da próxima semana, iremos apontar nos municípios onde os trabalhadores irão coletar as amostras de sangue para que 100% deles serão testados", declarou Nésio.

INQUÉRITO ESCOLAR

Já o inquérito sorológico será aplicado em trabalhadores e alunos de escolas das redes municipal, estadual e particular e será realizado antes e depois do retorno às aulas no Estado. 
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, explicou que os trabalhadores das redes de ensino municipal e privada serão testados nas unidades escolares sorteadas nas 13 cidades que representam as microrregiões do Estado. Segundo ele, as medidas anunciadas foram definidas a partir do diálogo aberto com os sindicatos dos professores, Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e União dos Dirigentes Municipais do Espírito Santo (undime-ES).
"O inquérito sorológico da comunidade escolar em todo o território capixaba é uma uma ação de natureza amostral que vai envolver a rede estadual, rede pública municipal e também as redes privadas. A segunda medida é uma testagem de natureza censitária a todos os trabalhadores da educação pública estadual"
Vitor de Ângelo - Secretário de Estado da Saúde

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