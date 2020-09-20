Covid-19: fiscalização da prefeitura notifica dois bares de Vitória

Dois bares de Vitória foram notificados na noite de sábado (19), após ação de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, e na Rua da Lama, em Jardim da Penha.
Foram notificados durante a ação o Bar do Gordinho, na Praia do Canto, e o Abertura, em Jardim da Penha, que, segundo nota da prefeitura, realizavam atividades com características de evento e tiveram que suspender as apresentações de música ao vivo. A ação contou também com a participação da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Segundo nota do Corpo de Bombeiros, o Bar do Gordinho foi não apenas notificado como interditado pela equipe de vistoria. O estabelecimento não possui alvará de incêndio e pânico e já havia sido notificado em fiscalização anterior, porém, antes de se regularizar, o proprietário abriu para atendimento ao público. Por esse motivo o local foi classificado como risco iminente, recebeu dois autos de notificação e está proibido de funcionar até realizar o processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros.
A corporação reforçou, por meio da nota, que o estabelecimento não possui autorização para funcionar por ser classificado como casa de show, modalidade ainda não permitida pelos decretos governamentais de prevenção à pandemia da Covid-19. Além disso, desde março o alvará de incêndio e pânico, documentação obrigatória para casa de shows como o Bar do Gordinho, está cassado.
Em uma postagem nas redes sociais, o Bar do Gordinho lamentou o ocorrido. "Pedimos desculpas a todos os clientes e colaboradores, porém, mais uma vez nosso bar foi alvo de uma fiscalização não-criteriosa que encerrou nossas atividades por conta da música ao vivo mesmo que estejamos trabalhando com limite de público abaixo do exigido e cumprindo outras regras exigidas no decreto. Enquanto isso, os bares ao redor continuam com o shows. Por aqui, pau que bate em Chico não bate em Francisco", diz o bar, em publicação no Instagram.
O OUTRO LADO
O empresário Sílvio Júnior, dono do Bar do Gordinho, disse que no momento em que o bar foi autuado havia apenas 40 pessoas no bar e que não era realizado nenhum tipo de evento ou divulgação para tal. Ele disse que respeita o trabalho do Corpo de Bombeiros e que vai regularizar a documentação de sua empresa no decorrer da semana.
A Gazeta também tentou contato com os responsáveis do bar Abertura, em Jardim da Penha, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.