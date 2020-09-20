Covid-19: fiscalização da prefeitura notifica dois bares de Vitória

Fiscalização da prefeitura atuou na região do Triângulo das Bermudas Crédito: Internauta

Foram notificados durante a ação o Bar do Gordinho, na Praia do Canto, e o Abertura, em Jardim da Penha, que, segundo nota da prefeitura, realizavam atividades com características de evento e tiveram que suspender as apresentações de música ao vivo. A ação contou também com a participação da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo nota do Corpo de Bombeiros, o Bar do Gordinho foi não apenas notificado como interditado pela equipe de vistoria. O estabelecimento não possui alvará de incêndio e pânico e já havia sido notificado em fiscalização anterior, porém, antes de se regularizar, o proprietário abriu para atendimento ao público. Por esse motivo o local foi classificado como risco iminente, recebeu dois autos de notificação e está proibido de funcionar até realizar o processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros.

A corporação reforçou, por meio da nota, que o estabelecimento não possui autorização para funcionar por ser classificado como casa de show, modalidade ainda não permitida pelos decretos governamentais de prevenção à pandemia da Covid-19 . Além disso, desde março o alvará de incêndio e pânico, documentação obrigatória para casa de shows como o Bar do Gordinho, está cassado.

Em uma postagem nas redes sociais, o Bar do Gordinho lamentou o ocorrido. "Pedimos desculpas a todos os clientes e colaboradores, porém, mais uma vez nosso bar foi alvo de uma fiscalização não-criteriosa que encerrou nossas atividades por conta da música ao vivo mesmo que estejamos trabalhando com limite de público abaixo do exigido e cumprindo outras regras exigidas no decreto. Enquanto isso, os bares ao redor continuam com o shows. Por aqui, pau que bate em Chico não bate em Francisco", diz o bar , em publicação no Instagram

O OUTRO LADO

O empresário Sílvio Júnior, dono do Bar do Gordinho, disse que no momento em que o bar foi autuado havia apenas 40 pessoas no bar e que não era realizado nenhum tipo de evento ou divulgação para tal. Ele disse que respeita o trabalho do Corpo de Bombeiros e que vai regularizar a documentação de sua empresa no decorrer da semana.