Governo diz que vai testar todas as pessoas com sintomas gripais no ES

Swab é usado para coletar material do nariz de pacientes com sintomas gripais Crédito: Pixabay

A ampliação da testagem da população é a nova estratégia do governo do Estado para controle e prevenção da Covid-19 . A partir de agora, todas as pessoas que apresentarem sintomas gripais, independentemente de idade ou comorbidade, serão orientadas a fazer o exame PCR (considerado padrão ouro) para identificar o agente causador da infecção.

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De acordo com nota técnica da Sesa, é considerado um paciente com sintoma gripal o indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

No caso de crianças, pode ser considerada ainda a obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, deve-se observar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência (falta de apetite). É preciso ficar atento ainda que, quando a suspeita é de Covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

Os casos suspeitos de Covid-19, sem indicação de hospitalização, devem realizar o PCR entre o 4º e o 7º dias a partir dos primeiros sintomas gripais.

EXAME

O secretário da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou, em coletiva na tarde desta segunda-feira (14), que toda unidade de saúde de porta aberta  aquelas que recebem pacientes sem precisar de encaminhamento de outro serviço  e com fluxo para a realização do exame deverão fazer a coleta do material dos sintomáticos, usando o swab, uma espécie de cotonete inserido no nariz e na garganta. O material será analisado no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).

O próximo passo, apontou o secretário, será concluir a definição de contactantes, ou seja, quem serão as pessoas que, no caso de contato com uma pessoa diagnosticada com a Covid-19, também deverão ser submetidas ao teste, mesmo se não tiverem sintomas. Nésio Fernandes disse que até a quinta-feira (17) esse trabalho estará finalizado, assim como os critérios para classificação de surtos relacionados a determinadas atividades econômicas.

Com a ampliação da testagem e a definição dos contactantes que deverão ser submetidos ao exame, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, argumentou que será possível identificar e isolar os casos ativos (pessoa infectada que ainda transmite a doença) e, assim, conter a disseminação da Covid-19.

"É uma estratégia que o Espírito Santo está saindo na frente. Já pactuamos com os municípios, que recebem a maior parte dos pacientes, e assim que a nova metodologia for publicada (no Diário Oficial), poderão iniciar a atividade em seu território", destacou.