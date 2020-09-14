Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Testagem ampliada

Governo diz que vai testar todas as pessoas com sintomas gripais no ES

A partir de agora, todas as pessoas que apresentarem sintomas gripais, independentemente de idade ou comorbidade, serão orientadas a fazer o exame PCR (considerado padrão ouro) para identificar o agente causador da infecção

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 17:47
Swab para teste de Covid-19
Swab é usado para coletar material do nariz de pacientes com sintomas gripais Crédito: Pixabay
A ampliação da testagem da população é a nova estratégia do governo do Estado para controle e prevenção da Covid-19. A partir de agora, todas as pessoas que apresentarem sintomas gripais, independentemente de idade ou comorbidade, serão orientadas a fazer o exame PCR (considerado padrão ouro) para identificar o agente causador da infecção. 
Governo diz que vai testar todas as pessoas com sintomas gripais no ES
Até o momento, havia algumas condicionantes para a realização do teste no serviço público, tais como faixa etária, doenças preexistentes e até categoria profissional. No entanto, com a queda sustentada da taxa de transmissão da Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai ampliar o serviço.
De acordo com nota técnica da Sesa, é considerado um paciente com sintoma gripal o indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

Veja Também

Inquérito escolar será apresentado pelo governo do ES na próxima sexta

Coronavírus: ES registra total de 3.359 mortes e de 120.252 casos

Covid-19: fiscalização flagra irregularidades em seis bares de Vitória

No caso de crianças, pode ser considerada ainda a obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos,  deve-se observar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência (falta de apetite). É preciso ficar atento ainda que, quando a suspeita é de Covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.
Os casos suspeitos de Covid-19, sem indicação de hospitalização, devem realizar o PCR entre o 4º e o 7º dias a partir dos primeiros sintomas gripais.

EXAME

O secretário da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou, em coletiva na tarde desta segunda-feira (14), que toda unidade de saúde de porta aberta  aquelas que recebem pacientes sem precisar de encaminhamento de outro serviço  e com fluxo para a realização do exame deverão fazer a coleta do material dos sintomáticos, usando o swab, uma espécie de cotonete inserido no nariz e na garganta. O material será analisado no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). 

Veja Também

Com pandemia, camping de luxo em Pedra Azul tem inauguração adiada para 2021

"Muito risco por quase nada", diz leitor sobre volta às aulas em outubro

Presidente do STF, Luiz Fux é diagnosticado com coronavírus

O próximo passo, apontou o secretário, será concluir a definição de contactantes, ou seja, quem serão as pessoas que, no caso de contato com uma pessoa diagnosticada com a Covid-19, também deverão ser submetidas ao teste, mesmo se não tiverem sintomas. Nésio Fernandes disse que até a quinta-feira (17) esse trabalho estará finalizado, assim como os critérios para classificação de surtos relacionados a determinadas atividades econômicas.
Com a ampliação da testagem e a definição dos contactantes que deverão ser submetidos ao exame, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, argumentou que será possível identificar e isolar os casos ativos (pessoa infectada que ainda transmite a doença) e, assim, conter a disseminação da Covid-19.
"É uma estratégia que o Espírito Santo está saindo na frente. Já pactuamos com os municípios, que recebem a maior parte dos pacientes, e assim que a nova metodologia for publicada (no Diário Oficial), poderão iniciar a atividade em seu território", destacou.
Reblin ressaltou, ainda, a ampliação da capacidade do Lacen que, agora, tem estrutura para realizar uma média diária de 2,5 mil exames PCR. "O Lacen reúne condições exatamente para fazer frente à nova estratégia de testagem", assegurou. No início da pandemia, o volume de testes não chegava a 100.

Veja Também

Testes da vacina de Oxford contra Covid-19 são retomados no Brasil

Supremo vai decidir se Estado pode obrigar pais a vacinarem os filhos

Vacina da tuberculose será testada no Brasil contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados