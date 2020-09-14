Inquérito escolar será apresentado pelo governo do ES na próxima sexta

O modelo de testagem que vai identificar se professores e estudantes da rede pública estadual de ensino tiveram contato com o novo coronavírus será apresentado pelo governo do Estado na próxima sexta-feira (18).
O trabalho deve seguir os critérios do inquérito sorológico feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira (14).
O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, também participou da apresentação dos dados relacionados ao impacto da Covid-19 no Espírito Santo.
Nésio explicou que o inquérito está sendo formatado de forma conjunta com os técnicos da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). O chefe da pasta informou que os trabalhos de investigação devem ser iniciados já na próxima semana.
"O Espírito Santo está ocupado em garantir uma fotografia real que nos dê segurança de tomar um passo adiante na retomada das aulas. Nós iremos cuidar dos trabalhadores e das nossas crianças"
Com as aulas presenciais suspensas desde o mês de março, ainda não há data confirmada para o retorno das atividades escolares no ensino médio, fundamental e na educação infantil. No ensino superior, o retorno está permitido a partir desta segunda-feira (14).
Em agosto, o governo do Estado publicou uma portaria que traz as regras a serem seguidas pelas instituições de ensino, em todas as etapas e modalidades, no retorno das atividades escolares de forma presencial durante a pandemia.
Neste mês, foi apresentado pelo governo o Plano de Retomada das Aulas Presenciais para a Educação Básica nas escolas da rede estadual. Uma das propostas sugere que a volta às aulas nas escolas públicas estaduais sejam promovidas com turmas divididas com 50% de alunos de forma presencial e a outra metade em estudos não presenciais, de forma remota.
De acordo com as autoridades, o grande desafio é a educação infantil, que ainda não teve um protocolo de biossegurança estabelecido. Sobre esse tema, o subsecretário Luiz Carlos Reblin destacou que a Sesa e a Sedu finalizaram um documento que trata dos protocolos.
As propostas estão sendo analisadas por um conjunto de acompanhamento técnico formado por 19 segmentos ligados à educação - representantes dos pais, alunos e professores, empresários - e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
"O protocolo em relação à educação infantil é a tarefa mais complexa, mas a equipe concluiu as primeiras propostas. O grupo de acompanhamento está avaliando tudo e trará contribuições para que essa minuta se aproxime do dia a dia desse conjunto da sociedade e seja viável, factível, para quando essas atividades forem retomadas"