O médico infectologista Crispim Cerutti Junior, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Médico defende retorno presencial das aulas no ES sem ar-condicionado

Segundo ele, uma das principais orientações é a proibição de ambientes fechados com ar-condicionado. O médico destaca que já está comprovado que essa condição promove risco para a transmissão do vírus.

"O ambiente com ar-condicionado é um ambiente proibitivo, porque a gente já sabe que onde há um ambiente fechado, circulando ar-refrigerado, o vírus fica em suspensão. Então, o distanciamento físico já não serve mais, o risco de contágio já está em toda parte" Crispim Cerutti Junior - Médico

Ainda de acordo com o especialista, a vigilância é outro ponto importante para o retorno às atividades escolares de forma presencial. Com isso, garantindo as medidas básicas de higiene, o médico garante que o risco de transmissão da doença está controlado.

É um processo que tem que ter um planejamento bem feito e ser colocado em prática sob supervisão. Tem um elemento que é fundamental nisso, que funcionou em outros locais que se abriu a escola e não teve impacto sobre a curva da epidemia, é a vigilância. É observar atentamente a evidência de novas infecções e, ao detectá-las, fazer o rastreamento dos contatos para a gente inibir a retomada do crescimento da cadeia, disse.