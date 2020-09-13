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Rede de ensino

Decreto mantém aulas presenciais suspensas no ES

Decisão vale para escolas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, inclusive educação profissional técnica; aulas do ensino superior foram autorizadas

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 12:45
Foto de escola com sala de aula vazia
Escolas: volta às aulas no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Decreto mantém aulas presenciais suspensas no ES
Diferente do ensino superior, que teve a retomada das atividades presenciais autorizadas, as aulas presenciais em escolas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, inclusive educação profissional técnica de nível médio, das redes de ensino pública e privada, continuam suspensas até o dia 30 de setembro.
A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado deste sábado (12). A única exceção é quanto à realização de atividades práticas obrigatórias dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, que foram liberadas a partir desta segunda-feira (14).
Em pronunciamento realizado no último dia 4, o governador do Estado, Renato Casagrande, declarou que a previsão de retorno das atividades presenciais das instituições da educação básica é a partir do início de outubro.
Na ocasião, Casagrande ainda destacou que o ensino médio deverá ser o primeiro nível educacional a voltar a funcionar. As atividades presenciais escolares estão suspensas desde o dia 17 de março, em virtude das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

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