Decreto mantém aulas presenciais suspensas no ES

Diferente do ensino superior, que teve a retomada das atividades presenciais autorizadas, as aulas presenciais em escolas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, inclusive educação profissional técnica de nível médio, das redes de ensino pública e privada, continuam suspensas até o dia 30 de setembro.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado deste sábado (12). A única exceção é quanto à realização de atividades práticas obrigatórias dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, que foram liberadas a partir desta segunda-feira (14).