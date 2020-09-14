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Expectativa

"Muito risco por quase nada", diz leitor sobre volta às aulas em outubro

Ainda não há data definida, mas previsão de retorno das atividades presenciais na educação básica continua para o próximo mês. Secretário de Educação afirma que famílias não serão obrigadas a levar filhos à escola

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 12:20

Públicado em 

14 set 2020 às 12:20

Colunista

aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
Retorno às salas de aula da educação básica no Espírito Santo ainda não está definido Crédito: Freepik

VOLTA ÀS AULAS

Famílias não serão obrigadas a levar filhos após abertura das escolas, diz secretário (Cotidiano, 11/09). Sinceramente, se não será obrigatório, por que voltar então? Termina esse ano on-line. Não daria para recuperar o conteúdo se voltasse em outubro, então deixa do jeito que está. (Ariadne Fernandes)
Se o aluno não é obrigado a ir, por que os trabalhadores da escola são? Para ficarem à toa? E se eles estarão em sala, quem vai fazer o trabalho remoto para atender os alunos que não forem? Ou quem vai ficar em casa vai ficar desassistido? Uma atitude eleitoreira e inconsequente. Imagina todos esses professores nos ônibus indo trabalhar? (Cynthia Segundo)
Questão de bom senso. Sou contra o retorno sem vacina! 29 dias letivos na rede pública, na privada não dá nem isso... Não tem lógica! Sem contar o revezamento. É muito risco por quase nada! A opção de não mandar o filho para a escola evitará milhões de processos na Justiça. Fora os processos que o Estado vai responder se um adolescente ou criança pegar o vírus e morrer ou levar algum familiar a óbito. Meu filho não volta sem vacina. (Rosemary Calazans Lopes)

PRAIAS LOTADAS

Praia da Costa fica lotada na véspera da migração para risco baixo de Covid-19 (Cotidiano, 13/09). Lamentável essa fotografia que demonstra descaso total das pessoas com a possibilidade de disseminação da doença, mas infelizmente o que se viu com a pandemia é que o povo não tem empatia e respeito. Apesar de risco baixo é bom lembrar que a pandemia não acabou. Precisamos de cautela e cuidado ainda. Vamos torcer, pois só torcendo, para que a tragédia não seja ainda maior. (Andrea Valdetaro)
Uma pena esse comportamento. Infelizmente esse descaso para com a pandemia pode causar mal a várias pessoas. (Kim Castro Lemos Filho)
Aqui é outro mundo, ninguém ouviu falar de Covid-19. Segue a vida, vamos que vamos. E que Deus nos proteja, principalmente aqueles que se preservam em prol dos outros. (Marcos Gonçalves)

REFORMA ADMINISTRATIVA

Nova regra vai liberar demissão de servidor estadual por ineficiência (Economia, 14/09). A falta de estabilidade trará ao servidor vulnerabilidade, podendo sofrer pressão para fazer algo errado. (Dayane Mota)
Imagina que eu seja um investigador de polícia e estou apurando supostas irregularidade de um dda base do governo. Por vontade política eu posso ser julgado por ineficiência e ir pra rua. A quem serve isso? Estabilidade é o que ainda mantém um pouco de lisura neste país/ Estado do ES. (Makerley Ludgero Gomes)
Justo! Sem generalizar, muitos servidores não conseguem acompanhar o crescimento populacional e suas demandas, não se atualizam em relação às modernidades, muitos se acomodam e prestam um mal serviço àqueles que pagam o seu salário! (Marcelo dos Santos Lirio)
Quem vai definir o que é baixo rendimento? O chefe do setor? É por isso que a estabilidade é fundamental para o servidor público! (Julio Cezar Fontana)

CASO MILENA GOTTARDI

Casagrande assina demissão de Hilário Frasson, acusado de mandar matar médica (Polícia, 14/09). Foi de uma rapidez invejável, hein? Só 3 anos depois! (Elaine Basto)
É incompreensível, não é mesmo? Era pra ter sido expulso de imediato. Esse país é uma vergonha!! (Fabrício Sales)
Ser expulso e continuar recebendo salário, não entendo isso. Tudo errado! Nunca vi isso nada minha vida! (Telma Pagiola Souza)
É isso aí, governador, antes tarde do que nunca. Essa médica humanitária morreu covardemente num Estado dominado pelo machismo e por feminicídio! (João Luiz Simões Araujo)

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