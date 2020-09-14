"Muito risco por quase nada", diz leitor sobre volta às aulas em outubro

Retorno às salas de aula da educação básica no Espírito Santo ainda não está definido Crédito: Freepik

VOLTA ÀS AULAS

Se o aluno não é obrigado a ir, por que os trabalhadores da escola são? Para ficarem à toa? E se eles estarão em sala, quem vai fazer o trabalho remoto para atender os alunos que não forem? Ou quem vai ficar em casa vai ficar desassistido? Uma atitude eleitoreira e inconsequente. Imagina todos esses professores nos ônibus indo trabalhar? (Cynthia Segundo)

Questão de bom senso. Sou contra o retorno sem vacina! 29 dias letivos na rede pública, na privada não dá nem isso... Não tem lógica! Sem contar o revezamento. É muito risco por quase nada! A opção de não mandar o filho para a escola evitará milhões de processos na Justiça. Fora os processos que o Estado vai responder se um adolescente ou criança pegar o vírus e morrer ou levar algum familiar a óbito. Meu filho não volta sem vacina. (Rosemary Calazans Lopes)

PRAIAS LOTADAS

(Andrea Valdetaro) Praia da Costa fica lotada na véspera da migração para risco baixo de Covid-19 (Cotidiano, 13/09). Lamentável essa fotografia que demonstra descaso total das pessoas com a possibilidade de disseminação da doença, mas infelizmente o que se viu com a pandemia é que o povo não tem empatia e respeito. Apesar de risco baixo é bom lembrar que a pandemia não acabou. Precisamos de cautela e cuidado ainda. Vamos torcer, pois só torcendo, para que a tragédia não seja ainda maior.

Uma pena esse comportamento. Infelizmente esse descaso para com a pandemia pode causar mal a várias pessoas. (Kim Castro Lemos Filho)

Aqui é outro mundo, ninguém ouviu falar de Covid-19. Segue a vida, vamos que vamos. E que Deus nos proteja, principalmente aqueles que se preservam em prol dos outros. (Marcos Gonçalves)

REFORMA ADMINISTRATIVA

Imagina que eu seja um investigador de polícia e estou apurando supostas irregularidade de um dda base do governo. Por vontade política eu posso ser julgado por ineficiência e ir pra rua. A quem serve isso? Estabilidade é o que ainda mantém um pouco de lisura neste país/ Estado do ES. (Makerley Ludgero Gomes)

Justo! Sem generalizar, muitos servidores não conseguem acompanhar o crescimento populacional e suas demandas, não se atualizam em relação às modernidades, muitos se acomodam e prestam um mal serviço àqueles que pagam o seu salário! (Marcelo dos Santos Lirio)

Quem vai definir o que é baixo rendimento? O chefe do setor? É por isso que a estabilidade é fundamental para o servidor público! (Julio Cezar Fontana)

CASO MILENA GOTTARDI

É incompreensível, não é mesmo? Era pra ter sido expulso de imediato. Esse país é uma vergonha!! (Fabrício Sales)

Ser expulso e continuar recebendo salário, não entendo isso. Tudo errado! Nunca vi isso nada minha vida! (Telma Pagiola Souza)